Здивувала коханого: наречена покликала колишніх дівчат нареченого стати її подружками на весіллі

Дівчина дізналася, що деякі її подруги в минулому зустрічалися з її майбутнім чоловіком, і вирішила пожартувати над ним. Ця історія набула широкого розголосу в китайських соціальних мережах.

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У Китаї наречена, на прізвище Лю запросила як подружок нареченої всіх колишніх подруг нареченого. Чоловік спочатку розгубився, але потім зміг узяти себе в руки й зберігав спокій протягом усього весілля. Про це пише The Thaiger.

Інцидент стався в китайському місті Чунцин. Прибувши на місце проведення весілля, наречений був здивований, коли побачив своїх колишніх коханих.

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Наречена, на прізвище Лю дізналася, що деякі її подруги зустрічалися з її майбутнім чоловіком, і вирішила пожартувати над ним. Вона запросила колишніх подруг на своє весілля і попросила їх бути її подружками нареченої. Коли наречений увійшов до кімнати, щоб забрати свою майбутню дружину, він був помітно здивований і трохи розгублений, побачивши знайомі обличчя своїх колишніх коханих, одягнених у пастельні сукні подружок нареченої. Однак чоловік швидко прийшов до тями й розпочав весільну церемонію.

Реакція хлопця дуже потішила наречену, продемонструвавши відсутність у нього почуттів до колишніх партнерок. Весілля пройшло гладко, без почуттів ревнощів або образи, що дало змогу парі зітхнути з полегшенням.

Ця історія набула широкого розголосу в китайських соціальних мережах Фото: Sanook

Ця історія набула широкого розголосу в китайських соціальних мережах. "Витівка" нареченої багатьом людям припала не до душі, але знайшлися користувачі, які похвалили дівчину за її довіру і сміливість.

"Наречена розуміє, і їй байдуже, що її подруги — це колишні кохані майбутнього чоловіка", — написав один із них.

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