16-річна королева краси, яка вийшла заміж за 66-річного мільйонера, відповіла критикам (фото)

Колишня учасниця конкурсу "Міс Підліток" Кауане Роде Камарго і мер-мультимільйонер Хіссам Хуссейн Дехаїні одружилися і сказали, що не можуть бути щасливішими, попри те, що деякі люди засуджують їхній шлюб.

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У Бразилії 16-річна королева краси із середньої школи Кауане Роде Камарго, яка вийшла заміж за 66-річного мера-мультимільйонера Хіссама Хуссейа Дехаіні поділилася знімком зі свого побачення, відповівши тим самим критикам. Про це пише Daily Star.

Дівчина поділилася новинами про своє особисте життя, опублікувавши романтичне фото спільної вечері зі своїм чоловіком.

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Мер Араукарії, муніципалітету в бразильському штаті Парана, Хіссам Хуссейн Дехаїні, як повідомляють, одружився зі своєю нареченою-підлітком Кауаною Роде Камарго на початку цього року, у квітні. Вважається, що вони познайомилися, коли вона брала участь у місцевому конкурсі краси в категорії дівчат 15-17 років.

У п'ятницю Камарго поділилася знімком у своєму Instagram, на якому видно, як закохана пара вечеряє випиваючи вино. Дехаїні посміхався в камеру, коли вони сиділи за столом.

Дівчина поділилася знімком роментичної вечері Фото: instagram.com/kau.cmg_

Підліток демонструє своє подружнє життя на пляжі та в місті, даючи підписникам уявлення про їхні суперечливі стосунки. На початку цього року "перша леді Араукарії" відповіла на запитання громадськості в соціальних мережах, відповівши критикам, що парі все одно, що думають інші. Цю заяву, очевидно, було зроблено після того, як весілля пари потрапило в заголовки міжнародних видань.

Видання зазначає, що дівчина навчається в середній школі при військово-цивільному училищі в місті, яким керує її нинішній чоловік. Згідно з Цивільним кодексом Бразилії, чоловік і жінка у віці шістнадцяти років можуть одружуватися з дозволу обох батьків або їхніх законних представників до досягнення ними цивільного повноліття.

Колишня учасниця конкурсу "Міс Підліток" і мер Араукарії Фото: instagram.com/kau.cmg_

Хоча цей шлюб здається незвичним через юний вік дівчини, за даними організації "Дівчатка, а не наречені", у Бразилії одружуються понад 2,2 млн неповнолітніх. Прокурорка штату Піауї Флавія Гомес Кордейро заявила, що дитячі шлюби для дівчаток — це хатня робота, відсутність професійної підготовки, виключення з ринку праці, відмова від навчання й обмеження мобільності та свободи.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і помітила, що між ними проскочила іскра.

Також стало відомо, що китаянка вийшла заміж за пожежника, який врятував їй життя. Дівчина була на волосок від смерті, коли зустріла майбутнього чоловіка. Ніу Ю зіслизнула з карниза, але її руку міцно схопив пожежник. Уже через три місяці вони одружилися.