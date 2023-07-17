До школи після медового місяця: 65-річний мер із Бразилії проводить відпустку з 16-річною дружиною (фото)

У мерії муніципалітету Араукарія повідомили, що градоначальник у відпустці та повернеться в серпні, до початку навчального року. У Бразилії шлюб із 16 років вважається законним за згодою батьків, країна посідає п'яте місце у світі за кількістю шлюбів серед неповнолітніх.

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65-річний бразильський мер одружився з 16-річною школяркою і вирішив провести медовий місяць із нареченою на Карибських островах. Про це повідомляє The Sun.

Кауане Камарго відпочиває з чоловіком Хіссамом Дегайні на острові Арубі, проте відпочинок мрії скоро закінчиться і їй доведеться знову сісти за шкільну лаву.

Хіссам Хуссейн Дегайні — батько 16 дітей і був одружений шість разів

Представники мерії повідомили, що Дегайні взяв відпустку на місяць. Тобто повернеться якраз до початку нового навчального року в серпні.

Пара викликала широкий суспільний резонанс у муніципалітеті Араукарія, що в бразильському штаті Парана, коли вирішила зіграти весілля 12 квітня 2023 року.

За деякими даними, нареченій виповнилося 16 років лише за кілька днів до церемонії одруження з літнім чиновником.

За його словами, "ми не робимо одне одному нічого поганого, а тільки хороше". Чоловік також виклав кадри, зроблені на відпочинку, які свідчать про те, що пара добре проводить час.

Критикам в інтернеті молода наречена відповіла, що їх не турбують засудження сторонніх.

Відомо також, що через кілька днів після весілля деякі з родичів дівчини отримали високооплачувану роботу в мерії.

Її 36-річна мати Марілен Роде обійняла посаду муніципального секретаря з питань культури та2 туризму. Посаду в мерії отримала і тітка нареченої Елізанжела Роде.

65-річний мер і його 16-річна дружина

Нова перша леді Араукарії, хоча поки ще вчиться в школі, але вже носить титул місцевої королеви краси.

До цього мер Дегайні був кілька разів одружений, а свої багатомільйонні статки заробив як бізнесмен. Його капітал оцінюють у 2,56 млн євро. Відомо також, що його заарештовували за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

У Бразилії шлюб у 16 років вважається законним з батьківської або опікунської згоди. Ця країна посідає п'яте місце у світі за кількістю шлюбів серед неповнолітніх.

Бразильський мер із дружиною

Хісам Хуссейн Дегайні — батько 16 дітей, був одружений шість разів і вперше зв'язав себе шлюбом у 1980 році.

Нагадаємо, що співачка, яка стала дружиною примари вікторіанського солдата, подала на розлучення, оскільки не зійшлася з чоловіком характерами.

Також повідомлялося, що князь Монако Альбер і княгиня Шарлен Віттсток провели свою шлюбну ніч у різних готелях.