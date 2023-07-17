В школу после медового месяца: 65-летний мэр из Бразилии проводит отпуск с 16-летней женой (фото)

В мэрии муниципалитета Араукария сообщили, что градоначальник в отпуске и вернется в августе, к началу учебного года. В Бразилии брак с 16 лет считается законным при согласии родителей, страна занимает пятое место в мире по числу браков среди несовершеннолетних.

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65-летний бразильский мэр женился на 16-летней школьнице и решил провести медовый месяц с невестой на Карибских островах. Об этом сообщает The Sun.

Кауане Камарго отдыхает с мужем Хиссамом Дехайни на острове Арубе, однако отдых мечты скоро закончится и ей придется вновь сесть за школьную скамью.

Хисам Хуссейн Дехайни — отец 16 детей и был женат шесть раз

Представители мэрии сообщили, что Дехайни взял отпуск на месяц. То есть вернется как раз к началу нового учебного года в августе.

Пара вызвала широкий общественный резонснс в муниципалитете Араукария, что в бразильском штате Парана, когда решила сыграть свадьбу 12 апреля 2023 года.

По некоторым данным, невесте исполнилось 16 лет только за несколько дней до церемонии бракосочетания с пожилым чиновником.

По его словам, "мы не делаем друг другу ничего плохого, а только хорошее". Мужчина также выложил кадры, сделанные на отдыхе, которые свидетельствуют о том, что пара хорошо проводит время.

Критикам в интернете молодая невеста ответила, что их не заботят осуждения посторонних.

Известно также, что спустя несколько дней после свадьбы некоторые из родственников девушки получили высокооплачиваемую работу в мэрии.

Ее 36-летняя мать Марилен Роде заняла должность муниципального секретаря по культуре и туризму. Должность в мэрии получила и тетя невесты Элизанжела Роде.

65-летний мэр и его 16-летняя супруга

Новая первая леди Араукарии, хотя пока еще учится в школе, но уже носит титул местной королевой красоты.

До этого мэр Дехайни был несколько раз женат, а свое многомиллионное состояние заработал как бизнесмен. Его капитал оценивается в 2,56 млн евро. Известно также, что его арестовывали по обвинению в хранении наркотиков.

В Бразилии брак в 16 лет считается законным с родительского или опекунского согласия. Эта страна занимает пятое место в мире по числу браков среди несовершеннолетних.

Бразильский мэр с женой

Хисам Хуссейн Дехайни — отец 16 детей, был женат шесть раз и впервые связал себя узами брака в 1980 году.

Напомним, что певица, ставшая женой призрака викторианского солдата, подала на развод, поскольку не сошлась с мужем характерами.

Также сообщалось, что князь Монако Альбер и княгиня Шарлен Уиттсток провели свою брачную ночь в разных отелях.