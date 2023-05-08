Новая "первая леди": в Бразилии 16-летняя королева красоты вышла замуж за миллионера (фото)

Бывшая участница конкурса "Мисс Подросток" Кауане Роде Камарго и мэр-мультимиллионер Хиссам Хуссейн Дехаини связали себя узами брака недавно и сказали, что не могут быть счастливее, несмотря на то, что некоторые люди осуждают их брак.

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В Бразилии 16-летняя королева красоты из средней школы Кауане Роде Камарго, и 65-летний мэр-мультимиллионер Хисам Хуссейн Дехаини недавно поженились в Араукарии, штат Парана. Об этом пишет Daily Star.

Издание отмечает, что в этой стране брак в 16 лет является законным с разрешения родителей. Бразилия занимает пятое место в мире по количеству браков среди несовершеннолетних.

Новая "первая леди" Араукарии поделилась снимком счастливой пары в социальных сетях в начале этого месяца.

"То, что имеет значение, честно говоря… Просто нам все равно", — подписала девушка фото.

Такое заявление сделала молодая жена, после того как ее свадьба стала главное темой заголовков международных газет.

Новая "первая леди" Араукарии вместе со своим 65-летним мужем Фото: Соцсети

Хисам Дехаини ушел из своей политической партии, но не с поста мэра. Причиной стала критика, которая обрушилась на него после свадьбы, которая состоялась 12 апреля. Впоследствии стало известно, что двум ближайшим родственникам Кауане были обещаны должности в администрации мэра.

36-летняя мать Кауане, Марилене Роде, стала новым муниципальным секретарем по культуре и туризму 13 апреля, сообщают местные СМИ. Кроме того, тетя невесты, которую зовут Элизанжела Роде, 1 апреля была назначена генеральным секретарем мэрии.

Новая "первая леди Араукарии", которая еще учится в средней школе, участвовала в нескольких конкурсах красоты для подростков — она даже заняла второе место в конкурсе "Мисс подросток Араукария" 2022 года.

Дехаини, который женился в третий раз, уже второй раз занимает пост мэра, набрав 68,49% голосов.

"Мы счастливы. Она делает мне добро, а я делаю добро ей, и вместе мы никому не причиняем вреда", — добавил политик.

Свадьба состоялась 12 апреля 2023 года Фото: Newsflash

Издание отмечает, что по некоторым данным, его состояние составляет 14 млн бразильских реалов (чуть более 2,8 млн долларов), однажды он был арестован по обвинению в хранении наркотиков. Мужчина, якобы руководил лабораторией по переработке наркотиков и якобы защищал наркоторговцев, заключая сделки с полицией. Позднее расследование было прекращено, а Дехаини стал ведущим бизнесменом и политиком.

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