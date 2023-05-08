"Романтика еще жива": женщина вышла замуж после 35 лет совместной жизни с возлюбленным

Андреа Мюррей, которой уже исполнилось 60 лет, была крайне удивлена когда ее многолетний кавалер Грэм Мартин вдруг сделал ей предложение. Пара встречается с 1988 года, но мужчина упорно отказывался жениться на женщине все это время.

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Повар на пенсии и бабушка Андреа Мюррей рассказала, что ее давний партнер, Грэм Мартин, наконец-то сделал ей предложение после 35 лет совместной жизни. Об этом пишет New York Post.

Американка отметила, что они встречаются с 1988 года, но ее возлюбленный упорно отказывался жениться на ней все это время.

"Я была в шоке, когда он предложил мне выйти за него замуж. У меня чуть не случился припадок, я была так удивлена", — рассказала Мюррей.

Будущая жена поведала, что Мартин предварительно получил разрешение у ее отца, 88-летнего Эндрю Мюррея, перед тем, как сделать предложение.

"Приятно знать, что романтика еще жива. Я годами намекала на брак, мои друзья тоже. Потом я просто сдалась", — рассказала женщина со смехом.

Пенсионерка добавила, что пара договорилась быть вместе навсегда 28 лет назад, но она все равно мечтала о свадьбе.

Пара встречается с 1988 года Фото: коллаж Фокус

Андреа Мюррей отметила, что в течение всех их отношений Мартин утверждал, что их взаимные обязательства достаточно сильны и им не нужно официально регистрировать брак. Однако в конце концов ее будущий жених изменил свое мнение.

Счастливые жених и невеста заявили, что намерены устроить свадебную церемонию в отеле, где Мюррей раньше работала. Они добавили, что все их дети и внуки примут участие в церемонии.

"Я так взволнована тем, что мы посвятим остаток нашей жизни друг другу на глазах у всей нашей семьи и друзей. Для меня брак очень важен", — добавила женщина.

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