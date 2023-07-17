Певица, ставшая женой призрака викторианского солдата, развелась с ним из-за его характера

Брак странной пары продлился чуть более полугода. По словам Брокард, характер мужа стал ухудшаться сразу после свадьбы.

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40-летняя жительница Оксфордшира, певица по имени Брокард, которая вышла замуж за призрака викторианского солдата Эдвардо, спустя менее года заявила о разводе, пишет Daily Mail.

По ее словам, с будущим "мужем" она познакомилась, когда призрак "ворвался" в ее спальню однажды ночью во время шторма. Если сначала она была очень влюблена, говоря, что он "дьявольски красив" и доверяет ей. Вот как она вспоминает первую встречу:

"Встревоженная и неспособная уснуть, я ворочалась, поглощенная спором, который у меня был с подругой, это была беспокойная ночь, и дождь хлестал в окна. Вдруг ни с того ни с сего я почувствовала сильное жжение в сердце, ощущение медленно распространилось по всему моему телу, вниз и наружу через пальцы ног. Меня выпрямили в постели, заставили сесть, я потянулась назад, чтобы включить прикроватный светильник, но моя рука была отброшена назад, я попыталась еще раз, на этот раз я смогла потянуть за шнур. Теплое дыхание на моей шее прошептало: "Я люблю тебя". Когда призрак ушел, в комнате стало холодно. Меня оставили трястись в постели, а слезы текли по моему лицу".

После этого Эдвардо стал чаще открываться своей будущей жене, где она восхищалась его привлекательной внешностью и тоном голоса.

"После нашей первой встречи Эдвардо постепенно стал открываться мне больше. Я видела его в образе викторианского солдата, он всегда был в форме, даже в день нашей свадьбы. У него чертовски красивое лицо, непослушные волосы до плеч, он выглядит обжитым, изрядно поношенным, почти встревоженным, к нему прикована боль. Его голос властный и сильный, но он шепчет, чтобы соблазнить", – делится британка.

Однако после свадьбы на Хэллоуин 2022 года все пошло под откос.

"Свадьба" Брокард и Эдвардо

"Он становился все более агрессивным и противным и начал преследовать меня звуками кричащего ребенка. Я пришла к выводу, что единственный способ избавиться от Эдвардо — это изгнать его, поэтому я приступила к мучительному процессу в часовне, где мы поженились. После нескольких часов он был наконец изгнан из моего тела, я почувствовала себя легкой, свободной и взволнованной, когда освободилась от его беспокойного духа", – рассказала женщина.

Брокард утверждает, что она устала от непоследовательности мужа, и ее раздражало его якобы "тревожное увлечение" Мэрилин Монро. Жуткая влюбленность солдата в покойную актрису проявилась в день их свадьбы, когда он, как сообщается, заметил мисс Монро в часовне.

После этого Эдуардо якобы исчезал на несколько дней и возвращался:

"У него было тревожное увлечение Мэрилин Монро. Это началось в день нашей свадьбы, когда он заметил ее в часовне, затем он исчезал на несколько дней и появлялся снова, пахнув Chanel № 5".

Впервые в своем невидимом муже Брокард разочаровалась, когда он слишком напился во время их медового месяца на острове Барри, Уэльс. Чувствуя неуважение со стороны мужа, женщина решила проконсультироваться с экстрасенсом, чтобы узнать, как отстаивать свои границы.

"Я пришла к выводу, что путешествие с Эдвардо не имело положительных результатов, и его энергия тянула меня вниз. Разговора о расставании не было. Я обратилась к физическому медиуму, чтобы он помог мне установить свои границы в отношении Эдвардо и попытаться приручить его, но это не сработало".

Обращение Брокард к медиуму, по словам женщины, разозлило Эдвардо. Он начал преследовать ее звуком плача младенца.

Это стало последней каплей для Брокард, который вернулась в часовню, где они ранее "обменялись клятвами" — на этот раз, правда, чтобы изгнать его.

С тех пор она выпустила песню под названием "Just Another Anthem", которая содержит подробности раскола.

Музыкальное видео включает в себя воспроизведение сцены экзорцизма.

После изгнания нечистой силы и последующего развода Брокард рассказала, что чувствует, что ее жизнь стала более "радостной".

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