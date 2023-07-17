Співачка, яка стала дружиною привида вікторіанського солдата, розлучилася з ним через його характер

Шлюб дивної пари тривав трохи більше ніж пів року. За словами Брокард, характер чоловіка став погіршуватися відразу після весілля.

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40-річна мешканка Оксфордшира, співачка на ім'я Брокард, яка вийшла заміж за привида вікторіанського солдата Едвардо, менш ніж через рік заявила про розлучення, пише Daily Mail.

За її словами, з майбутнім "чоловіком" вона познайомилася, коли привид "увірвався" до її спальні однієї ночі під час шторму. Спочатку вона була дуже закохана, кажучи, що він "диявольськи красивий" і довіряє їй. Ось як вона згадує першу зустріч:

"Стривожена та нездатна заснути, я переверталася, поглинута суперечкою, яку я мала з подругою, це була неспокійна ніч, і дощ бив у вікна. Раптом ні з того ні з сього я відчула сильне печіння в серці, відчуття повільно поширилося по всьому моєму тілу, вниз і назовні через пальці ніг. Мене випрямили в ліжку, змусили сісти, я потягнулася назад, щоб увімкнути приліжковий світильник, але моя рука була відкинута назад, я спробувала ще раз, цього разу я змогла потягнути за шнур. Тепле дихання на моїй шиї прошепотіло: "Я кохаю тебе". Коли привид пішов, у кімнаті стало холодно. Мене залишили трястися в ліжку, а сльози текли по моєму обличчю".

Після цього Едвардо став частіше відкриватися своїй майбутній дружині, і вона захоплювалася його привабливою зовнішністю й тоном голосу.

"Після нашої першої зустрічі Едвардо поступово став відкриватися мені більше. Я бачила його в образі вікторіанського солдата, він завжди був у формі, навіть у день нашого весілля. У нього до біса гарне обличчя, неслухняне волосся до плечей, він має обжитий, неабияк поношений, майже стривожений вигляд, до нього прикутий біль. Його голос владний і сильний, але він шепоче, щоб спокусити", — ділиться британка.

Однак після весілля на Геловін 2022 року все пішло під укіс.

"Весілля" Брокард і Едвардо

"Він ставав дедалі агресивнішим і огиднішим та почав переслідувати мене звуками дитини, яка кричала. Я дійшла висновку, що єдиний спосіб позбутися Едвардо — це вигнати його, тож я приступила до болісного процесу в каплиці, де ми одружилися. Після кількох годин він був нарешті вигнаний із мого тіла, я відчула себе легкою, вільною та схвильованою, коли звільнилася від його неспокійного духу", — розповіла жінка.

Брокард стверджує, що вона втомилася від непослідовності чоловіка, і її дратувало його нібито "тривожне захоплення" Мерилін Монро. Моторошна закоханість солдата в покійну акторку проявилася в день їхнього весілля, коли він, як повідомляється, помітив міс Монро в каплиці.

Після цього Едвардо нібито зникав на кілька днів і повертався:

"У нього було тривожне захоплення Мерилін Монро. Це почалося в день нашого весілля, коли він помітив її в каплиці, потім він зникав на кілька днів і з'являвся знову, пахнучи Chanel № 5".

Уперше у своєму невидимому чоловікові Брокард розчарувалася, коли він занадто напився під час їхнього медового місяця на острові Баррі, що у Вельсі. Відчуваючи неповагу з боку чоловіка, жінка вирішила проконсультуватися з екстрасенсом, щоб дізнатися, як відстоювати свої кордони.

"Я дійшла висновку, що подорож із Едвардо не мала позитивних результатів, і його енергія тягнула мене вниз. Розмови про розлучення не було. Я звернулася до фізичного медіума, щоб він допоміг мені встановити свої кордони щодо Едвардо та спробувати приручити його, але це не спрацювало".

Звернення Брокард до медіума, за словами жінки, розлютило Едвардо. Він почав переслідувати її звуком плачу немовляти.

Це стало останньою краплею для Брокард, яка повернулася в каплицю, де вони раніше "обмінялися клятвами" — цього разу, щоправда, щоб вигнати його.

Відтоді вона випустила пісню під назвою "Just Another Anthem", яка містить подробиці розколу. В музичному відео також є відтворення сцени екзорцизму.

Після вигнання нечистої сили та подальшого розлучення Брокард розповіла, що відчуває, що її життя стало "радіснішим".

Раніше Фокус розповідав про жінку, яка вийшла заміж за ганчіркову ляльку та народила від неї дитину.