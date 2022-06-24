Жінка вийшла заміж за ганчіркового чоловіка та "народила" від нього дитину (відео)

За словами Мейрівоне Роші Мораєс, її чоловік — практично ідеальний, але все ж таки має один недолік.

37-річна Мейрівоне Роша Мораєс із Бразилії закохалася в ганчіркову ляльку, яка не лише вийшла за неї заміж, а й "народила" дитину, пише Mirror.

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Чоловіка на ім'я Марсело для дочки зробила її мати, бажаючи скрасити її самотність і створити їй партнера з танців. Іграшка вийшла настільки разючою, що дівчина закохалася в неї і навіть вийшла заміж. Весілля проходило в присутності 250 гостей серед родичів і друзів, після чого нова дружина повезла "чоловіка" у весільну подорож до Ріо-де-Жанейро.

Одного весілля Мейрівоне було мало, і вже незабаром вона оголосила про те, що вагітна. Під час "виношування дитини" бразилійка навіть набрала майже 2 кг. У встановлений термін "народився" ганчір'яний син Марселіно. Домашні "пологи" тривали 35 хвилин у присутності лікаря та медсестри. Проте тільки медиками процес не обмежився, оскільки поява на світ ляльки транслювалася у прямому ефірі, і на нього дивилися 200 людей.

22 червня Марселіно виповнився місяць, про що його мати поспішила розповісти в соцмережі.

Зараз Мейрівон абсолютно щаслива і з радістю ділиться подробицями свого незвичайного сімейного життя.

"Він — чоловік, якого я завжди хотіла у своєму житті. Сімейне життя з ним прекрасне. Він не лається зі мною, не сперечається і просто розуміє мене. Марсело — відмінний і вірний чоловік. Він такий чоловік, і всі жінки йому заздрять. Коли моя мама створила Марсело й уперше познайомила мене з ним, я закохалася в нього. Це було кохання з першого погляду... Він увійшов у моє життя, і все це набуло сенсу", — розповіла Сейрівоне журналістам.

За її словами, у її ідеального чоловіка все ж таки є одна проблема:

"У нього так багато чудових якостей, але єдиний недолік — він лінивий. Він взагалі не працює. Але я воїн, і я продовжую це для нас"

Жінка додала, що має сильний характер, оскільки батьки навчили її бути чесною, безкорисливою і доброю людиною. Проте її дуже злить, коли люди кажуть, що її шлюб і дитина — не більше ніж фейк.

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