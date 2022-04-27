Британка одружилася з кішкою (фото, відео)

За словами жінки, кішка для неї означає не менше за її дітей, і розлучатися з нею через орендодавців вона не готова.

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49-річна Дебора Ходж з Лондона одружилася зі своєю кішкою на прізвисько Індія, знайшовши лазівку, щоб уникнути обмежень з оренди житла, коли господарі нерухомості забороняли поселення з тваринами, повідомляє New York Post.

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На такий крок жінка, яка сама виховує двох дітей, наважилася після того, як домовласники тричі змусили її віддати своїх попередніх трьох вихованців в інші сім'ї, заборонивши тримати їх у квартирі, що завдало їй сильних емоційних страждань. Тепер Дебора сподівається, що її демонстрація прихильності доведе орендодавцям: Індія — це більше, ніж просто тварина.

"Вона, по суті, найважливіша в моєму житті після моїх дітей. Вийшовши заміж за Індію, я хочу, щоб усі майбутні домовласники знали, що ми — єдине ціле, і нас не можна розділити за жодних обставин, оскільки вона так само важлива для мене, як і діти", – пояснила Ходж.

[ + – ] Новоспечені "молодята" Фото: brit

"Весільна" церемонія відбулася в дуже вузькому колі в парку на південному сході Лондона. Дебора обрала чорно-біле вбрання, що чимось нагадує половину смокінгу, але зі спідницею. Замість шлюбних клятв Індія нявкала, за чим спостерігали друзі Ходж, а також людина, яка проводила реєстрацію.

Індія з'явилася в житті Дебори у 2017 році. У 2020 тварина втратила ногу після того, як кішку збила машина, і тепер ще більше потребує своєї господині.

До Індії в жінки були хаскі Сірі та Старшайн, однак їй довелося прилаштовувати собак після вимоги домовласників та погроз виселенням. Те саме сталося і з кішкою Джамалою. З Індією британка розлучатися не збирається.

"Мені не було чого втрачати, тому я одружилася зі своєю кішкою! Я вимовила клятви перед всесвітом, що жодна людина ніколи не розлучить мене та Індію. Я відмовляюся розлучатися з нею. Я краще житиму на вулиці, ніж без неї... Я не хочу втрачати ще одного улюбленця. Я поклялася у хворобі та здоров'ї, що тільки смерть розлучить нас, і я мала це на увазі", — додала Дебора.

Що стосується реакції оточення на такий вчинок, то багато хто вважає її "схибленою", зокрема й власні діти, однак вони розуміють, що це — єдиний спосіб показати, що Дебора "дуже серйозно" ставиться до порятунку Індії.

Тим часом жінці знову загрожує виселення. Вона не може заплатити за оренду житла, бо ще 17 березня зненацька втратила роботу.

Нагадаємо, жінка, яка вийшла заміж сама за себе, вирішила розлучитися після того, як зустріла нове кохання.