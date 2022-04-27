Британка женилась на кошке (фото, видео)

По словам женщины, кошка для нее значит не меньше, чем ее дети, и расставаться с ней из-за арендодателей она не готова.

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49-летняя Дебора Ходж из Лондона женилась на своей кошке по кличке Индия, найдя лазейку, чтобы избежать ограничений по аренде жилья, когда хозяева недвижимости запрещали поселение с животными, сообщает New York Post.

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На такой шаг женщина, которая сама воспитывает двоих детей, решилась после того, как домовладельцы трижды вынудили ее отдать своих предыдущих троих питомцев в другие семьи, запретив держать их в квартире, что принесло ей сильные эмоциональные страдания. Теперь же Дебора надеется, что ее демонстрация приверженности докажет арендодателям: Индия – это больше, чем просто животное

"Она, по сути, самая важная в моей жизни после моих детей. Выйдя замуж за Индию, я хочу, чтобы все будущие домовладельцы знали, что мы – единое целое, и мы не можем быть разделены ни при каких обстоятельствах, поскольку она так же важна для меня, как и дети", – объяснила Ходж.

[ + – ] Новоиспеченные "молодожены" Фото: The Mirror

"Свадебная" церемония состоялась в очень узком кругу в парке на юго-востоке Лондона. Дебора выбрала черно-белый наряд, чем-то напоминающий половину смокинга, но с юбкой. Вместо брачных клятв Индия мяукала, за чем наблюдали друзья Ходж, а также человек, проводивший регистрацию.

Индия появилась в жизни Деборы в 2017 году. В 2020-м животное потеряло ногу после того, как кошку сбила машина, и теперь еще больше нуждается в своей хозяйке.

До Индии у женщины были хаски Сири и Старшайн, однако ей пришлось пристраивать собак после требования домовладельцев и угроз выселением. То же произошло и с кошкой Джамалой. С Индией британка расставаться не собирается.

"Мне было нечего терять, поэтому я женилась на своей кошке! Я произнесла клятвы перед вселенной, что ни один человек никогда не разлучит меня и Индию. Я отказываюсь расставаться с ней. Я лучше буду жить на улице, чем без нее… Я не хочу терять еще одного любимого питомца. Я поклялась в болезни и в здравии, что только смерть разлучит нас, и я имела это в виду", – добавила Дебора.

Что касается реакции окружающих на такой поступок, то многие считают ее "помешанной", в том числе и собственные дети, однако они понимают, что это – единственный способ показать, что Дебора "очень серьезно" относится к спасению Индии.

Тем временем женщине снова грозит выселение. Она не может заплатить за аренду жилья, потому что еще 17 марта неожиданно потеряла работу.

Напомним, женщина, которая вышла замуж сама за себя, решила развестись после того, как встретила новую любовь.