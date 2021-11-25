Женщина, которая вышла замуж сама за себя, разводится из-за новой любви

Крис Галера в день своей свадьбы заявляла, что не собирается разводиться, однако изменила свое решение через три месяца.

33-летняя бразильская модель из Сан-Паулу Крис Галера, которая, разочаровавшись в мужчинах, в сентябре этого года вышла замуж сама за себя, заявила, что решила расторгнуть брак, поскольку "влюбилась в кое-кого другого", пишет Mirror.

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По словам Крис, она была очень счастлива в своей так называемой семейной жизни с самой собой, однако недавно встретила человека, рядом с которым поверила в то, что настоящая любовь существует, и ради этих отношений готова к разводу, чтобы "не было измен".

История свадьбы этой женщины облетела немало СМИ. Перед тем, как отправиться на сольную церемонию бракосочетания, Крис говорила буквально следующее:

"Я достигла точки, когда я повзрослела и поняла, что я сильная и решительная женщина. Я всегда боялась остаться одна, но я поняла, что мне нужно научиться чувствовать себя хорошо. Когда это случилось, я решила отпраздновать это".

В день свадьбы Крис появилась в белом платье с огромным декольте, которое не скрывало ее многочисленных татуировок. Она позировала перед католической церковью в Сан-Паулу.

[ + – ] Крис Галера в день свадьбы

"Да народ, это правда! Я попала у волну сологамии и решила выйти замуж за себя ♥ ️ Я праздную свою любовь к себе и хочу вдохновить других женщин возвысить свое самоуважение! Вы когда-нибудь задумывались, приживется ли эта мода ?! Ха-ха… Эта новость вызвала резонанс здесь, в Бразилии, и за рубежом 😀… Я получаю тысячи сообщений от мужчин и женщин со всего мира, желающих выйти за меня замуж 🤣… Жалко, потому что я не собираюсь разводиться со мной в ближайшее время ☺️☺️☺️… Сологамия для тех, кто не знает, — это Женитьба человека на самом себе 😉😉😉… Теперь я хочу, чтобы все меня поздравляли 🎉🍾🎊 😀", – написала невеста.

Когда Галера поделилась фотографиями и эмоциями от свадьбы в соцсетях, на нее обрушилось немало критики.

"Я решила, что больше не буду читать ненавистные комментарии. Мнение людей не изменит того, что я думаю, и ничего не добавит к этому", – призналась модель.

Имени нового возлюбленного (или возлюбленной) Крис пока что не называет. В ее аккаунте немало откровенных фото и видео, на которых она позирует с девушками в нижнем белье и топлес. Кроме того, она снимается в весьма провокативном шоу "Стажеры" с четким уклоном в тематику "женской любви".

[ + – ] Крис Галера в шоу "Стажеры"

В отличие от Крис, британка Карен Рид оказалась более постоянной в своих чувствах и в мае отметила 11-летие брака с самой собой. Другая жительница Великобритании связала себя узами брака с деревом, причем на церемонии присутствовали ее бойфренд и двое детей.