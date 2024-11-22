Называл эгоисткой и приглашал адвоката: мужчина хотел завладеть домом невесты до свадьбы

Женщина была согласна на предложение возлюбленного, но только после свадьбы. Жених в свою очередь был очень настойчив и внезапно пригласил в дом специалиста, которого пришлось выгнать.

Мужчина требовал от своей невесты, чтобы та сделала его совладельцем дома, который ей достался в наследство от матери. Он хочет, чтобы все было официально оформлено еще до свадьбы. Об этом говорится в материале Mirror.

7 месяцев назад женщина потеряла мать и она ей оставила большой дом. Спустя время она официально стала владелицей здания и в тот момент получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Именно тогда он понял, что они готовы на следующий шаг, хотя до этого были вместе 5 лет.

Парень также захотел официально стать совладельцем дома и был настойчив в этом вопросе, ведь именно это позволило бы обеспечить "баланс в их отношениях".

Этой историей женщина решила поделиться в социальной сети Reddit, ведь не знает, что делать, а настойчивость жениха переходит все пределы. Она хоть и зарабатывает больше, но никогда не заставляла его чувствовать себя неполноценным.

"Поскольку он настаивал, а мы уже давно вместе и помолвлены, я решила сделать это, но только после того, как мы поженимся. Он не согласился и настоял на том, чтобы мы сделали это до свадьбы. После долгих споров я сказала ему, чтобы он бросил это дело и подождал до свадьбы", — рассказала женщина.

На днях она вернулась с работы и увиденное в доме повергло ее в шок, ведь возлюбленный привел адвоката по недвижимости, чтобы как можно скорее начать юридический процесс, хотя не была согласна на это. Адвоката попросили немедленно уйти, хотя он еще пытался влезть как-то в разговор и переубедить владелицу дома.

Мужчина в свою очередь сказал невесте, что она ведет себя крайне эгоистично и продемонстрировала неуважение как к адвокату, так и своему возлюбленному. После этого началась большая ссора и он даже ушел из дома.

"Мы продолжали ссориться по телефону, и он не переставал говорить о том, какой упрямой и эгоистичной я была в последнее время. Он сказал, что делает все возможное, чтобы обеспечить нам стабильную жизнь до свадьбы, но я не хочу сотрудничать", — написала далее невеста.

В комментариях пользователи предупредили женщину о возможном обмане, ведь в такой способ жених может попытаться завладеть частью собственности после развода. Ей посоветовали ни в коем случае не связывать с ним жизнь и не рожать детей.

"Он ведет себя так, будто имеет право на то, что принадлежит только вам. Время, когда он сделал предложение после того, как вы унаследовали дом, тоже подозрительно. БЕГИТЕ И НЕ ОГЛЯДЫВАЙТЕСЬ!" — писали в комментариях.

Напомним, 15 ноября сообщалось, что невеста плакала в ванной из-за родственников, которые заказали пиццу на ее свадьбу. В приглашении пара решила не указывать, что еда будет исключительно растительной, чтобы избежать предвзятости и позволить всем насладиться изысканным ужином, на который они потратили почти 15 тысяч долларов.