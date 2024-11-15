Невеста плакала в ванной из-за родственников, которые заказали пиццу на ее свадьбу

Женщина и ее жених решили не указывать, что еда будет исключительно растительной, чтобы избежать предвзятости и позволить всем насладиться изысканным ужином, на который они потратили почти 15 тысяч долларов.

28-летняя невеста, решившая удивить гостей полностью веганским меню на своей свадьбе, столкнулась с резкой реакцией со стороны семьи, когда ее брат и кузены нарушили планы, заказав пиццу. Об этом она написала на популярном форуме Reddit.

Женщина рассказала, что они с женихом, веганом с трехлетним стажем, тщательно продумывали меню для гостей. Пара решила не указывать, что еда будет исключительно растительной, чтобы избежать предвзятости и позволить всем насладиться изысканным ужином из пяти блюд, на который они потратили почти 15 тысяч долларов.

"Мы хотели, чтобы каждый наслаждался вкусной и сытной едой, независимо от предпочтений", — написала невеста, добавив, что их меню включало грибные веллингтоны, трюфельное ризотто и другие деликатесы.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Проблемы начались, когда ее брат Том покинул банкет и вскоре вернулся с кузенами, неся 20 коробок пиццы. Они начали раздавать ее гостям с громким заявлением: "Настоящая еда для всех, кто ее хочет". Невеста призналась, что была потрясена, увидев, как ее тщательно продуманный ужин превратился в "шутку". Люди фотографировали коробки с пиццей и комментировали, что ее веганское меню якобы недостаточно питательно.

Оказалось, что тетя невесты, узнав об "овощном" ужине, попросила Тома принести еду, чтобы "люди не голодали". Позже мать жениха опубликовала в Facebook пост с подписью: "Свадьбу спасла пицца". Это привело к конфликту. Родные обвинили пару в навязывании своих убеждений и заявила, что веганское меню следовало согласовать заранее.

"Я в итоге расплакалась в ванной, а муж попросил Тома и кузенов уйти. Это вызвало сцену, и теперь половина семьи называет нас заносчивыми и говорит, что мы испортили собственную свадьбу", — написала невеста.

В комментариях на Reddit пользователи отметили, что невесте следовало предупредить гостей. Некоторые выразили мнение, что решение скрыть особенности меню могло спровоцировать негативную реакцию.

"Вы знали, что гостям это может не понравиться, иначе сообщили бы об этом", — написал один из комментаторов.

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