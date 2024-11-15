Наречена плакала в ванній кімнаті через родичів, які замовили піцу на її весілля

Жінка та її наречений вирішили не вказувати, що їжа буде винятково рослинною, щоб уникнути упередженості та дозволити всім насолодитися вишуканою вечерею, на яку вони витратили майже 15 тисяч доларів.

28-річна наречена, яка вирішила здивувати гостей повністю веганським меню на своєму весіллі, зіткнулася з різкою реакцією з боку сім'ї, коли її брат і кузени порушили плани, замовивши піцу. Про це вона написала на популярному форумі Reddit.

Жінка розповіла, що вони з нареченим, веганом з трирічним стажем, ретельно продумували меню для гостей. Пара вирішила не вказувати, що їжа буде виключно рослинною, щоб уникнути упередженості та дозволити всім насолодитися вишуканою вечерею з п'яти страв, на яку вони витратили майже 15 тисяч доларів.

"Ми хотіли, щоб кожен насолоджувався смачною і ситною їжею, незалежно від уподобань", — написала наречена, додавши, що в їхнє меню входили грибні веллінгтони, трюфельне ризотто та інші делікатеси.

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Проблеми почалися, коли її брат Том покинув банкет і незабаром повернувся з кузенами, несучи 20 коробок піци. Вони почали роздавати її гостям із гучною заявою: "Справжня їжа для всіх, хто її хоче". Наречена зізналася, що була приголомшена, побачивши, як її ретельно продумана вечеря перетворилася на "жарт". Люди фотографували коробки з піцою і коментували, що її веганське меню нібито недостатньо поживне.

Виявилося, що тітка нареченої, дізнавшись про "овочеву" вечерю, попросила Тома принести їжу, щоб "люди не голодували". Пізніше мати нареченого опублікувала у Facebook пост із підписом: "Весілля врятувала піца". Це призвело до конфлікту. Рідні звинуватили пару в нав'язуванні своїх переконань і заявили, що веганське меню слід було узгодити заздалегідь.

"Я в підсумку розплакалася у ванній, а чоловік попросив Тома і кузенів піти. Це спричинило сцену, і тепер половина сім'ї називає нас зарозумілими й каже, що ми зіпсували власне весілля", — написала наречена.

У коментарях на Reddit користувачі зазначили, що нареченій слід було попередити гостей. Деякі висловили думку, що рішення приховати особливості меню могло спровокувати негативну реакцію.

"Ви знали, що гостям це може не сподобатися, інакше повідомили б про це", — написав один із коментаторів.

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