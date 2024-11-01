"Братская связь": жених хотел взять лучшую подругу шафером на свадьбу, но невеста разозлилась

По словам мужчины, Зара — важный человек в его жизни и он хочет, чтобы она начала новую главу вместе с ним, однако есть проблемы. Его возлюбленная Сара не хочет видеть девушку на свадьбе, ведь гости могут это неправильно воспринять.

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Перед свадьбой жених начал настаивать, чтобы взять лучшую подругу в качестве шафера, однако невеста оказалась против. Девушка думает, что гости все неправильно поймут. Об этом говорится в материале People.

О своей проблеме мужчина написал на форуме в Reddit. Он намерен взять давнюю знакомую Зару в качестве "подружки жениха". Невеста, которую зовут Сара, не оценила такую идею своего избранника.

Мужчина дружит с Зарой с 7-летнего возраста и они смогли образовать ту самую "братскую связь", ведь пережили много событий вместе. В частности девушка была рядом, когда в 2021 году умерла его первая жена и он остался один с сыном.

"Я люблю Зару как младшую сестру. Она привозила еду для нас с сыном… Она была рядом со мной в самые тяжелые моменты, и я хотел, чтобы она стала частью новой главы в моей жизни", — поделился жених.

С другой стороны, его будущая жена Сара, не смогла подружиться с Зарой. С самой первой встречи подруга мужчины показалась женщине грубой, хотя та приложила немало усилий для того, чтобы в итоге сблизиться. В результате этого так и не произошло и жениха все устраивало до того момента, пока не начались разговоры о свадьбе.

Он захотел взять Зару в качестве шафера, однако Саре это сильно не понравилось, ведь ее избранник сильно бы выделялся среди других женихов. Она даже отвергла идею, чтобы подруга была в костюме, а не платье.

"Но она все равно отказалась, и я растерялся и спросил, не хочет ли она, чтобы Зара вообще была на свадьбе, и она ответила "да. Она сказала, что не хочет, чтобы у ее друзей и других людей сложилось обо мне неправильное впечатление (что, на мой взгляд, было очень по-детски)", — продолжил рассказ мужчина.

В результате споры ни к чему не привели и Сара попросту перестала разговаривать со своим парнем. Ее друзья также не совсем поняли идею с шафером, ведь в таком случае подозревают, что между мужчиной и женщиной не просто сильная дружба, а кое-что больше.

Пользователи Reddit согласились с женихом, ведь считают, что невеста должна уважать решение своего мужчины и уважать его отношения с друзьями.

Напомним, 31 октября сообщалось, что женщина 10 лет ждала свадьбы с любимым, однако когда он сделал предложение, то услышал отказ. История отношений пары прогнозируемо разделила позиции пользователей сети: одни поддерживают решение женщины, другие называют ее непоследовательной и становятся на защиту мужчины.