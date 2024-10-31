Женщина 10 лет ждала свадьбы с любимым: когда он сделал предложение, то услышал отказ

История отношений пары прогнозируемо разделила позиции пользователей сети: одни поддерживают решение женщины, другие называют ее непоследовательной и становятся на защиту мужчины.

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Женщина отклонила предложение руки и сердца своего партнера после 10 лет отношений. Мужчина объясняет, что не спешил с женитьбой, поскольку боролся с тревожностью, а также ADHD — расстройством, связанным с дефицитом внимания и гиперактивностью. Однажды, решившись создать семью, он неожиданно получил отказ и позже рассказал об этом в Reddit.

Потенциальная невеста отклонила предложение руки и сердца, потому что считала, что любимый слишком долго тянул с женитьбой.

"Вчера сделал предложение своей девушке, с которой мы встречаемся 10 лет, а она сказала: "Извини, но я не думаю, что нам стоит жениться. Ты потратил 10 лет, чтобы решить, подхожу ли я на роль жены. Не знаю, как быть счастливой с такой реальностью", — написал анонимный автор истории.

Он добавил, что сейчас сожалеет об этом: "Я действительно облажался. Теперь любимая женщина не хочет быть моей женой. Не знаю, что мне, бляха, делать". В другом посте мужчина поделился, что партнерша уговорила его пойти на терапию, чтобы справиться с проблемами со здоровьем.

Женщина отказала на предложение руки и сердца Фото: Reddit

"Я наконец почувствовал, что способен самостоятельно управлять своей жизнью и наконец стал достаточно взрослым, чтобы жениться. Сделал предложение на нашу 10-ю годовщину — и вот мы здесь", — пишет он.

Неудобная ситуация прогнозируемо разделила позиции пользователей сети: одни поддерживают решение женщины, другие называют ее непоследовательной и становятся на защиту мужчины.

"Почему так долго ждал?" — поинтересовалась одна из участниц обсуждения;

"Они оба потеряли жизнь и время друг друга", — добавил другой автор;

Следующий комментатор отметил: "10 лет?! Она имеет полное право злиться. Похоже, что он ждал чего-то лучшего, понял, что ничего не получится, и вот успокоился".

Еще один юзер написал: "То, что она осталась в этих отношениях, доказывает, что ее устраивали временные рамки. Она все испортила и потратила его время впустую".

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летняя Лили после восьми лет отношений с любимым Максом случайно узнала о его реальном возрасте — и правда ее шокировала. Об этом досадном опыте девушка рассказала на одном из тематических форумов на социальной платформе Reddit.

Кроме того, певица Джиллиан Лавин из США пожертвовала своей карьерой, потратила все сбережения и проехала через полстраны ради любви, а потом узнала, что партнер ее бросил.