Женщина потеряла дом, карьеру и все деньги ради любимого: тот оставил ей записку и ушел (фото)

По словам Джиллиан Лавин, расставание разбило ей сердце, поэтому она взяла двухмесячный перерыв в социальных сетях, но потом почувствовала, что нужно рассказать людям о том, что произошло.

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Певица Джиллиан Лавин из США пожертвовала своей карьерой, потратила все сбережения и проехала через полстраны ради любви, а потом узнала, что партнер ее бросил. Женщина подробно описала это ужасное испытание в вирусном видео на TikTok, которое собрало более 2 миллионов просмотров.

Лавин называет три с половиной года романтических отношений "удивительными", именно поэтому она без колебаний потратила тысячи долларов, чтобы собрать вещи и уехать в неизвестность, когда пришло время.

Всего через два месяца после переезда из Лос-Анджелеса в Техас она получила от своего партнера лаконичную записку, в которой тот предложил разойтись, ссылаясь на несовместимость характеров.

Джиллиан получила лаконичную записку от бойфренда Фото: Jillian Lavin | TikTok

"Меня очень разочаровало, что записка была такой лаконичной. Как только он вытащил бумажку из кармана, я все поняла", — вспоминает тот день Лавин, которая сейчас живет во Флориде.

Как выяснилось, бывший бойфренд Джиллиан пожелал вернуться к своей семье.

"Он действительно больше похож на фермера, а я — музыкантка, которая хочет жить в большом городе. В конце концов, мы пришли к компромиссу и поселились в большом городе в Техасе, недалеко от его семейной фермы. Впрочем, это положило начало разговорам о том, каким будет наше общее будущее", — рассказывает женщина.

По словам Лавин, расставание разбило ей сердце, поэтому она взяла двухмесячный перерыв в социальных сетях, но потом почувствовала, что нужно рассказать людям о том, что произошло.

Возлюбленный Джиллиан пожелал вернуться к своей семье Фото: Jillian Lavin | TikTok

В разделе комментариев пользователи сети начали делиться своими собственными болезненными историями и осуждали такой поступок мужчины.

"Он заставил тебя переехать в другой штат, а потом вручил эту записку? Думала, что мой бывший был плохим человеком, потому что бросил меня и переехал обратно к маме, но ты, подруга, победила";

"Надо следовать за своими мечтами, а не за парнем";

"Какой позор. Никогда не понимала таких людей".

Позже американка отметила, что ни о чем не жалеет: "Оглядываясь назад, понимаю, что он был не лучшим вариантом для меня, но я была счастливой, когда жила с ним".

Напомним, ранее Фокус писал, что Натали Делер и ее муж Колин, которые состоят в браке с 2020 года, случайно увидели себя на совместном фото, сделанном еще в детском саду. Они оба выросли во Фресно (Калифорния, США), но их пути не пересекались до колледжа. По крайней мере, они долго так думали.

Кроме того, один пользователь Reddit, который не назвал своего имени, рассказал на форуме, что случайно узнал об измене любимой, когда нашел в своем гардеробе вещи, принадлежавшие незнакомцу.