Жінка втратила дім, кар'єру та всі гроші заради коханого: той лишив їй записку і пішов геть (фото)

За словами Джилліан Лавін, розставання розбило їй серце, тож вона взяла двомісячну перерву в соціальних мережах, але потім відчула, що потрібно розповісти людям про те, що сталося.

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Співачка Джилліан Лавін із США пожертвувала своєю кар'єрою, витратила всі заощадження й проїхала через пів країни заради кохання, а потім дізналась, що партнер її покинув. Жінка детально описала це жахливе випробування у вірусному відео на TikTok, яке зібрало понад 2 мільйони переглядів.

Лавін називає три з половиною роки романтичних стосунків "дивовижними", саме тому вона без вагань витратила тисячі доларів, аби спакувати речі та поїхати у невідомість, коли прийшов час.

Всього через два місяці після переїзду з Лос-Анджелеса до Техасу вона отримала від свого партнера лаконічну записку, в якій той запропонував розійтися, посилаючись на несумісність характерів.

Джилліан отримала лаконічну записку від бойфренда Фото: Jillian Lavin | TikTok

"Мене дуже розчарувало, що записка була такою лаконічною. Щойно він витягнув папірець з кишені, я все зрозуміла", — згадує той день Лавін, яка зараз живе у Флориді.

Як з’ясувалось, колишній бойфренд Джилліан забажав повернутися до своєї родини.

"Він й справді більше схожий на фермера, а я — музикантка, яка хоче жити у великому місті. Врешті-решт, ми дійшли компромісу й оселились у великому місті в Техасі, неподалік від його родинної ферми. Втім, це поклало початок розмовам про те, яким буде наше спільне майбутнє", — розповідає жінка.

За словами Лавін, розставання розбило їй серце, тож вона взяла двомісячну перерву в соціальних мережах, але потім відчула, що потрібно розповісти людям про те, що сталося.

Коханий Джилліан забажав повернутися до своєї родини Фото: Jillian Lavin | TikTok

У розділі коментарів користувачі мережі почали ділитися своїми власними болячими історіями й засуджували такий вчинок чоловіка.

"Він змусив тебе переїхати в інший штат, а потім вручив цю записку? Думала, що мій колишній погана людина, бо покинув мене й переїхав назад до мами, але ти, подруго, перемогла";

"Треба слідувати за своїми мріями, а не за хлопцем";

"Яка ганьба. Ніколи не розуміла таких людей".

Пізніше американка зазначила, що ні про що не шкодує: "Озираючись назад, розумію, що він був не найкращим варіантом для мене, але я була щасливою, коли жила з ним".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Наталі Делер та її чоловік Колін, які перебувають у шлюбі з 2020 року, випадково побачили себе на спільному фото, зробленому ще у дитячому садку. Вони обоє виросли у Фресно (Каліфорнія, США), але їхні шляхи не перетиналися до коледжу. Принаймні, вони довго так думали.

Крім того, один користувач Reddit, який не назвав свого імені, розповів на форумі, що випадково дізнався про зраду коханої, коли знайшов у своєму гардеробі речі, що належали незнайомцю.