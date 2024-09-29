Попалась на зраді: жінка переплутала джинси коханого зі штанами іншого чоловіка

Автор історії зателефонував усім своїм родичам, щоб дізнатися, чи може знайдений у шафі одяг належати комусь із них, однак ця версія відразу відпала.

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Більшість людей, які мають роман на стороні, роблять все можливе, аби замести сліди, але достатньо однієї невеличкої помилки, аби все пішло шкереберть. Один користувач Reddit, який не назвав свого імені, розповів на форумі, що випадково дізнався про зраду коханої, коли знайшов у своєму гардеробі речі, що належали незнайомцю.

У своєму дописі автор історії пояснив, що вперше запідозрив кохану в невірності десь пів року тому. Чоловік знайшов у шафі складену сорочку, яку до того ніколи не носив й навіть не бачив, але втішив себе думкою, що це стара річ, про яку він з часом просто забувся.

Через два місяці ситуація повторилася: серед одягу виявилась пара джинсів та сорочка поло, що явно не підходили йому за розміром. Ба більше, речі були з магазину, куди він не заходив майже десять років.

Автор історії стверджує, що знайдений одяг не підходить йому за розміром Фото: Unsplash

Коли автор допису поговорив про це зі своєю дружиною, то так і не почув чіткої відповіді.

"Вона сказала, що нічого не знає. Я звик довіряти коханій, але частенько бачу, як легко вона обманює своїх родичів навіть через якісь дрібниці. Моя дружина виросла у суворих умовах й чудово знає, як замітати сліди", — розповідає він на Reddit.

Чоловік додав, що під час суперечки з жінкою вирішив перевірити її телефон, але нічого там не знайшов. Потім він зателефонував усім їхнім родичам, щоб дізнатися, чи може знайдений у шафі одяг належати комусь із них, однак ця версія відразу відпала. Таким чином, на його думку, подружня зрада лишилась найбільш ймовірним поясненням.

У коментарях користувачі мережі порадили автору історії встановити приховану камеру на дверях, аби бачити, хто заходить у будинок, або скористатися послугами приватного детектива.

"Це очевидно, що вона тобі зраджує. Але найгірше, що вона приводить коханців у твій дім. Це свідчить про справжню неповагу до тебе особисто і ваших стосунків", — зазначив один з учасників обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка створила 58-сторінкову презентацію PowerPoint, в якій детально описала історію численних зрад свого хлопця з більш ніж 300 коханками, й опублікувала результати розслідування в інтернеті.

А от 29-річна Меган МакҐі з Вірджинії, що в США, викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою мобільного застосунку. У листопаді 2020 року, після чотирьох років стосунків, її коханий раптово захотів зробити "перерву". Жінка відразу запідозрила, що чоловік зраджує.