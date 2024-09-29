Попалась на измене: женщина перепутала джинсы любимого со штанами другого мужчины

Автор истории позвонил всем своим родственникам, чтобы узнать, может ли найденная в шкафу одежда принадлежать кому-то из них, однако эта версия сразу отпала.

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Большинство людей, у которыхз есть роман на стороне, делают все возможное, чтобы замести следы, но достаточно одной небольшой ошибки, чтобы все пошло наперекосяк. Один пользователь Reddit, который не назвал своего имени, рассказал на форуме, что случайно узнал об измене любимой, когда нашел в своем гардеробе вещи, принадлежавшие незнакомцу.

В своем посте автор истории объяснил, что впервые заподозрил любимую в неверности где-то полгода назад. Мужчина нашел в шкафу сложенную рубашку, которую до того никогда не носил и даже не видел, но утешил себя, что это, возможно, старая вещь.

Через два месяца ситуация повторилась: среди одежды оказалась пара джинсов и рубашка поло, не подходящие ему по размеру. Более того, вещи были из магазина, куда он не заходил почти десять лет.

Автор истории утверждает, что найденная одежда не подходит ему по размеру Фото: Unsplash

Когда автор поста поговорил об этом со своей женой, то так и не услышал четкого ответа.

"Она сказала, что ничего не знает. Я привык доверять любимой, но частенько вижу, как легко она обманывает своих родственников даже по каким-то пустякам. Моя жена выросла в суровых условиях и прекрасно знает, как заметать следы", — рассказывает он на Reddit.

Мужчина добавил, что во время спора с женой решил проверить ее телефон, но ничего там не нашел. Затем он позвонил всем их родственникам, чтобы узнать, может ли найденная в шкафу одежда принадлежать кому-то из них, однако эта версия сразу отпала. Таким образом, по его мнению, супружеская измена осталась наиболее вероятным объяснением.

В комментариях пользователи сети посоветовали автору истории установить скрытую камеру на двери, чтобы видеть, кто заходит в дом, или воспользоваться услугами частного детектива.

"Это очевидно, что она тебе изменяет. Но хуже всего, что она приводит любовников в твой дом. Это свидетельствует о настоящем неуважении к тебе лично и вашим отношениям", — отметил один из участников обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина создала 58-страничную презентацию PowerPoint, в которой подробно описала историю многочисленных измен своего парня с более чем 300 любовницами, и опубликовала результаты расследования в интернете.

А вот 29-летняя Меган МакГи из Вирджинии, что в США, разоблачила измену своего жениха-военнослужащего с помощью мобильного приложения. В ноябре 2020 года, после четырех лет отношений, ее возлюбленный внезапно захотел сделать "перерыв". Женщина сразу заподозрила, что он изменяет.