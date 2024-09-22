Женщина показала презентацию на 58 страниц об изменах своего парня и разрушила всю его жизнь

Анонимная автор расследования начала встречаться со своим избранником в октябре прошлого года и сначала воспринимала его как настоящего "джентльмена".

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Женщина создала 58-страничную презентацию PowerPoint, в которой подробно описала историю многочисленных измен своего парня с более чем 300 любовницами, и опубликовала результаты расследования в интернете. Эта история быстро стала вирусной, собрав более 300 миллионов просмотров в социальной сети Weibo.

Обманутая китаянка обвинила своего возлюбленного Ши, менеджера в штаб-квартире China Merchants Bank в Шэньчжэне, в обмане и неверности.

Анонимная автор расследования начала встречаться с этим мужчиной в октябре прошлого года и сначала воспринимала его как настоящего "джентльмена". Впрочем, однажды она узнала о тайных сообщениях сексуального содержания, которыми ее избранник обменивался с многочисленными женщинами с помощью чат-приложений.

Как можно увидеть на слайд-шоу, с марта по август Ши по меньшей мере девять раз пользовался услугами секс-работниц, заплатив за них от 2500 до 5000 юаней (от 350 до 700 долларов США).

Кроме того, в презентации есть скриншоты романтических сообщений, которыми тот обменивался на сайтах знакомств, а также фотографии, подтверждающие факты измены. Когда правда наконец выплыла, изменник стал перед любимой на колени, умоляя никому не рассказывать и клялся, что это никогда больше не повторится.

Китаянка простила парня, чтобы не расстраивать своих родителей, но в сентябре узнала, что он продолжает изменять, и решила отомстить, публично объявив о его связи с проститутками, что считается нарушением закона в Китае. После этого Ши потерял работу и был исключен из коммунистической партии.

Ши попался на многочисленных изменах Фото: 百姓關注

Эта история спровоцировала бурные дискуссии в интернете.

"Это то, что делает сильная женщина: никогда не прощает, никогда больше не доверяет и заставляет его заплатить за свою неверность", — прокомментировал один из участников обсуждения.

"А чем именно занимаются работники в China Merchants Bank, если он успел изменить ей с 300 любовницами?" — размышляет другой.

Переписка с женщинами на сайтах знакомств Фото: 百姓關注

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летняя Марианна Фрейзер из Шотландии после рождения сына Сорена в декабре 2022 года внезапно потеряла мужа Лиама, который покончил с собой в возрасте 25 лет. Женщина была настолько шокирована этой потерей, что перестала есть и даже попала в больницу. Однако, как выяснилось, это еще был не конец ее испытаний.

А вот 29-летняя Меган МакГи из Вирджинии, что в США, разоблачила измену своего жениха-военнослужащего с помощью мобильного приложения. В ноябре 2020 года, после четырех лет отношений, ее возлюбленный внезапно захотел сделать "перерыв". Женщина сразу заподозрила, что муж изменяет.