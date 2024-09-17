Год встречалась с другим: мужчина раскрыл измену любимой благодаря одной хитрости в Instagram

Автор истории признался, что даже после измены любит свою избранницу и сейчас думает над тем, стоит ли давать второй шанс, о котором она просит.

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Пользователь под ником A1Tango неожиданно раскрыл секрет своей 23-летней возлюбленной, найдя ее тайный аккаунт в Instagram. До этого пара четыре года находилась в романтических отношениях. Своими мыслями мужчина поделился на одном из тематических Reddit-форумов.

Автор истории рассказал, что как-то раз листал ленту в Instagram, когда наткнулся на профиль, в названии которого фигурировало имя его партнерши.

"Из любопытства я зашел на эту страницу и увидел посты с откровенными фотографиями, на которых она целует и обнимает какого-то незнакомца", — пояснил A1Tango.

Как выяснилось, его возлюбленная на протяжении 12 месяцев встречалась с другим парнем, публикуя совместные фотографии. Обманутый мужчина признался, что даже после измены любит свою избранницу и сейчас думает над тем, стоит ли давать второй шанс, о котором она просит.

Мужчина листал ленту в Instagram, когда наткнулся на профиль, в названии которого фигурировало имя его партнерши Фото: Pixabay

В разделе комментариев под постом большинство юзеров усомнились в искренности девушки. По их мнению, предательница ни о чем не жалеет и не сделала никаких выводов.

"Если ответить коротко и прямо, то нет. К тому же это было неоднократно, она встречалась с тем чуваком целый год. Это просто неуважение. Беги от нее, брат";

"Сейчас у вас разбито сердце, но то, что она сделала, нельзя простить. Пожалуйста, попробуйте двигаться дальше. Вы заслуживаете большего";

"Я сам изменял и мне изменяли. К сожалению, независимо от того, насколько сильно вы влюблены или насколько жаль партнершу, если у вас нет детей, то лучше двигаться дальше. Такую измену невероятно трудно преодолеть в отношениях".

A1Tango поблагодарил участников обсуждения за помощь и добавил, что решил прислушаться к их мнению.

"Постараюсь изо всех сил двигаться вперед. Если честно, я пережил сильный стресс, и это привело к ухудшению моего психического здоровья", — подытожил мужчина.

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летняя Марианна Фрейзер из Шотландии после рождения сына Сорена в декабре 2022 года внезапно потеряла мужа Лиама, который покончил с собой в возрасте 25 лет. Женщина была настолько шокирована этой потерей, что перестала есть и даже попала в больницу. Однако, как выяснилось, это еще был не конец ее испытаний.

А вот 29-летняя Меган МакГи из Вирджинии, что в США, разоблачила измену своего жениха-военнослужащего с помощью мобильного приложения. В ноябре 2020 года, после четырех лет отношений, ее возлюбленный внезапно захотел сделать "перерыв". Женщина сразу заподозрила, что мужчина изменяет.