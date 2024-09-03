Вдова после смерти мужа проверила его телефон: кем он был на самом деле (фото)

Марианна прочитала переписку любимого и нашла неопровержимые факты многолетнего обмана. Она сначала даже не могла поверить в то, о чем узнала.

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32-летняя Марианна Фрейзер из Шотландии после рождения сына Сорена в декабре 2022 года внезапно потеряла мужа Лиама, который покончил с собой в возрасте 25 лет. Женщина была настолько шокирована этой потерей, что перестала есть и даже попала в больницу. Однако, как выяснилось, это еще был не конец ее испытаний, пишет издание The Sun.

Сотрудники полиции передали Марианне телефон покойного мужа. Когда она перечитала переписку, разоблачив неопровержимые факты супружеской измены, то сначала не могла в это поверить.

"Он звонил любовнице, когда я рожала. Это был удар за ударом. Думала, что брежу от послеродового обезболивающего", — признается шотландка, которая работает учительницей начальных классов, а в свободное время создает музыку.

Марианна неожиданно узнала о том, что муж ей изменял Фото: Marianne | solo parent adventures

Как бы там ни было, обманутая женщина совсем не жалеет, что узнала всю правду.

"Это дало мне определенную уверенность. Такое ощущение, что все было стерто из моей памяти. Так странно злиться на кого-то, кого уже нет в живых", — делится ощущениями вдова.

Женщина направила всю свою энергию на создание музыки и уход за сыном. Сейчас она планирует выпустить свой новый альбом "Open Hearts and Magic", а затем вместе с сыном отправиться в путешествие по Юго-Восточной Азии.

"У меня есть выбор: могу сидеть в своем доме и медленно гнить или же показать своему сыну, насколько удивительная жизнь. Делаю все, что в моих силах. Сорен счастлив и здоров, очень рада, что он у меня есть", — добавляет Фрейзер.

Фрейзер совсем не жалеет, что узнала всю правду Фото: Marianne | solo parent adventures

Напомним, ранее 44-летний писатель Блейк Батлер из США после трагического суицида своей жены 39-летней Молли Бродак, писательницы и преподавательницы, неожиданно узнал о ее тайной жизни. Мужчина недавно опубликовал мемуары под названием "Молли", в которых подробно рассказал историю их несчастной любви.

А вот 29-летняя Меган МакГи из Вирджинии, что в США, разоблачила измену своего жениха-военнослужащего с помощью мобильного приложения. В ноябре 2020 года, после четырех лет отношений, ее возлюбленный внезапно захотел сделать "перерыв". Женщина сразу заподозрила, что муж изменяет.