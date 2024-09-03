Вдова після смерті чоловіка перевірила його телефон: ким він був насправді (фото)

Маріанна прочитала листування коханого й викрила неспростовні факти багаторічного обману. Вона спершу навіть не могла повірити в те, про що дізналась.

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32-річна Маріанна Фрейзер із Шотландії після народження сина Сорена в грудні 2022 року раптово втратила чоловіка Ліама, який наклав на себе руки у віці 25 років. Жінка була настільки шокована цією втратою, що перестала їсти й навіть потрапила до лікарні. Однак, як з’ясувалось, це ще був не кінець її випробувань, пише видання The Sun.

Працівники поліції передали Маріанні телефон покійного чоловіка. Коли вона перечитала листування, викривши неспростовні факти подружньої зради, то спершу не могла в це повірити.

"Він телефонував коханці, коли я народжувала. Це був удар за ударом. Думала, що марю від післяпологового знеболювального", — зізнається шотландка, яка працює вчителькою початкових класів, а у вільний час створює музику.

Маріанна несподівано дізналась про те, що чоловік їй зраджував Фото: Marianne | solo parent adventures

Хай там що, обманута жінка зовсім не шкодує, що дізналась всю правду.

"Це дало мені певну впевненість Таке відчуття, що все було стерто з моєї пам'яті. Так дивно злитися на когось, кого вже немає в живих", — ділиться відчуттями вдова.

Жінка спрямувала всю свою енергію на створення музики й догляд за сином. Зараз вона планує випустити свій новий альбом "Open Hearts and Magic", а потім разом із сином вирушити у подорож Південно-Східною Азією.

"У мене є вибір: можу сидіти у своєму будинку й повільно гнити або ж показати своєму синові, яке насправді дивовижне життя. Роблю все, що в моїх силах. Сорен щасливий та здоровий, дуже рада, що він у мене є", — додає Фрейзер.

Фрейзер зовсім не шкодує, що дізналась всю правду Фото: Marianne | solo parent adventures

Нагадаємо, раніше 44-річний письменник Блейк Батлер із США після трагічного суїциду своєї дружини 39-річної Моллі Бродак, письменниці та викладачки, несподівано дізнався про її таємне життя. Чоловік нещодавно опублікував мемуари під назвою "Моллі", в яких детально розповів історію їхнього нещасного кохання.

А от 29-річна Меган МакҐі з Вірджинії, що в США, викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою мобільного застосунку. У листопаді 2020 року, після чотирьох років стосунків, її коханий раптово захотів зробити "перерву". Жінка відразу запідозрила, що чоловік зраджує.