Муж после смерти жены раскрыл ужасную тайну любимой: кем она была на самом деле (фото)

44-летний Блейк Батлер говорит, что раскрытие такой масштабной лжи помогло ему легче пережить потерю.

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44-летний писатель Блейк Батлер из США после трагического суицида своей жены 39-летней Молли Бродак, также писательницы и преподавательницы, неожиданно узнал о ее тайной жизни. Мужчина недавно опубликовал мемуары под названием "Молли", в которых подробно рассказал историю их несчастной любви, пишет издание New York Post.

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Блейк познакомился со своей возлюбленной в Facebook. Женщина сразу поделилась с ним своим нелегким детством. Рассказала, что ее отец грабил банки, чтобы расплатиться с игорными долгами, и дважды сидел в тюрьме. А у матери диагностировали биполярное расстройство личности, поэтому она не уделяла ей достаточно внимания. Да и сама Молли как-то обокрала магазин, после чего попала за решетку.

Однако, как выяснилось, это еще было далеко не все. В 12-летнем возрасте Молли употребляла героин, позволяла бойфрендам обжигать себя сигаретами, и вообще была в официальном браке, когда начала встречаться с Блейком.

Американец раскрыл ужасную правду, когда искал в телефоне покойной фотографии для слайд-шоу, чтобы сделать ретроспективу на похоронах. То, что он увидел в архивных файлах, по-настоящему его шокировало. Среди кучи снимков были кадры, на которых она позировала в нижнем белье и с секс-игрушками. К тому же сохранилась ее интимная переписка с многочисленными любовниками. И это всего через несколько недель после свадьбы.

Молли Бродак и Блейк Батлер Фото: коллаж Фокус

Копая глубже, Блейк Батлер нашел массу развратных электронных писем от студентов из разных колледжей, где она преподавала.

"Я также нашел переписку с каким-то поэтом. Он должен был прилететь, чтобы заняться с ней сексом. Молли несколько раз присылала ему деньги, всего около 1500 долларов (около 55 тыс. грн)", — рассказал мужчина и добавил, что раскрытие такой масштабной лжи помогло ему легче пережить потерю.

Он сделал вывод, что у покойной Молли, вероятно, было расстройство личности.

Сейчас Батлер нашел новую любовь и женился. Вместе с новой избранницей он счастливо живет в Балтиморе.

"Я понял, что рядом с Молли я искал не любовь, а способ уничтожить себя", — резюмировал мужчина.

Молли Бродак и Блейк Батлер Фото: Blake Butler Молли Бродак и Блейк Батлер Фото: Blake Butler

Напомним, ранее Фокус писал об американке Кэролайн Рике, которая решила оригинально отомстить бывшему бойфренду и появилась на его свадьбе в белоснежном платье, как у невесты.

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