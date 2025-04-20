Женщина решила расстаться с любовью всей жизни: все из-за неудачного пранка мужа

27-летняя женщина рассказала, что решила разойтись со своим мужем из-за его неудачной шутки. Будучи в отчаянии, она во время прогулки в море выбросила совместные обручальные кольца на солидную сумму.

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Об этом она рассказала на одном из форумов Reddit.

Героиня истории рассказывает, что ее 29-летний парень пригласил вместе покататься на яхте в океане. Однако романтическое свидание быстро обернулось невероятным — ее муж изменился в лице и сказал, что у него была интрижка.

"Чтобы вы понимали, он — комедиант. Он всегда над чем-то шутит, все время говорит глупости. Но никогда не шутил о нашем браке, отношениях или измене, никогда. Поэтому все то, что он это сказал, выглядело чистой правдой", — рассказывает женщина.

В то же время она добавляет, что была очень злой и чувствовала боль. Поэтому она взяла общие кольца и выбросила их далеко за борт яхты.

"Он просто замер от увиденного. Но потом начал кричать и говорить, что это была лишь шутка, пранк, и что все это он несерьезно. Также он в порыве гнева назвал меня идиоткой", — рассказывает героиня истории, добавив, что потом он обозвал ее "проституткой".

Женщина пишет, что в ответ решила не молчать. Она не сдержалась и назвала своего бойфренда "придурком" и "козлом", а также обвинила его в том, что из-за его шуток она потеряла ценную вещь.

"Я плакала потом. Мне было жаль выброшенного кольца. Оно было замечательным. И да, это правда, я выбросила кольца стоимостью 8000 фунтов (почти 439 тыс. грн). Тогда я не знала, кто из нас был прав. Однако я извинилась за свой поступок и не чувствую себя виноватой", — пишет героиня истории, добавив, что впоследствии ее уже бывший бойфренд таки действительно имел роман с другой.

В комментариях к сообщению женщины, возникли разные мнения о том, что произошло. Один из пользователей заявил, что в порыве эмоций "можно многое натворить, а потому реакция хоть и была естественной, но кольца за такую сумму действительно жаль".

"Я вот читаю и думаю: а что такое шутка? Потому что из этой истории получается, что неудачная шутка, которая была сущей правдой, еще и обошлась в солидные деньги", — написала другая юзерка.

Третий пользователь отметил, что пранки об отношениях или браке в паре "является плохой идеей". Мнение автора поддержал еще один пользователь, который убежден, что главной бедой этой пары была "проклятая незрелость".

"Просто две вещи: не шутите об отношениях, потому что это очень тупо. И второе — следует думать головой, что делаете. А то можно наделать беды", — резюмировал неизвестный юзер.

Ранее сообщалось, что молодая пара научилась зарабатывать тысячи долларов в море. Они живут на многомиллионных суперяхтах и плавают вокруг света, рассказывая о своих приключениях.

Впоследствии стало известно, что фотограф тайком снял парочку на скамейке. Оказалось, что эта пара вместе уже почти полвека, а вместе они любят находиться среди интересных мест.