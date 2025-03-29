Фотограф тайком снял парочку на скамейке, а потом узнал о них всю правду (фото)

Эксперты по уличной фотографии отмечают, что настоящая ценность таких снимков — в неподдельных эмоциях.

Related video

Фотограф-любитель из Вашингтона (США) случайно снял пожилую супружескую пару на фоне цветущих деревьев возле Мемориала Джефферсона, создав кадр, символизирующий идеальную любовь.

Автор этой фотографии, пользователь Reddit с никнеймом ElectricalAd1850, сначала просто хотел запечатлеть красоту весеннего пейзажа. Заметив интересную сцену — милых супругов, которые сидели на скамейке, он попросил разрешения сделать фото.

Романтическая история

"Я подошел к ним и спросил, можно ли сделать снимок. Они с радостью согласились", — рассказал фотограф. После съемки мужчина отправил кадр супругам, не надеясь на какую-то реакцию.

Фотограф сделал романтическую фотографию Фото: Reddit

Однако ответ пары превзошел все ожидания. "Мы женаты уже 49 лет, но такое видим впервые. Большое вам спасибо", — написали они в мессенджере.

Этот пост мгновенно собрал более 64 тысяч лайков на форуме Made Me Smile. Пользователи были поражены не только красотой фотографии, но и искренностью чувств супругов.

Позиция специалистов

Эксперты по уличной фотографии отмечают, что настоящая ценность таких снимков — в неподдельных эмоциях. В отличие от постановочных портретов, такие фото передают настоящие истории и реальные эмоции.

Пользователи сети в комментариях начали делиться собственными трогательными историями. Одни вспоминали неожиданные моменты на концертах, другие — романтические сцены из жизни своих близких.

Напомним, Эмма Купер Джонс из Алабамы (США) посетила выпускной вечер в детском саду своей дочери Амелии и решила сделать памятное фото вместе с ее прадедушкой и прабабушкой. Женщина и не подозревала, что на самом деле снова переживает момент из своего собственного детства. Ее трогательная история быстро покорила социальные сети.

Кроме того, Фокус сообщал, что инфлюенсерша Дженн Джиа "нашла" своего будущего мужа на старом селфи, сделанном еще в 2012 году. Интересно, что их знакомство состоялось лишь через два года после создания этого снимка. Пользователи соцсетей поражены таким совпадением: одни цитируют песню Тейлор Свифт о "невидимой нити судьбы", другие же просматривают свои архивные фото в поисках потенциальной второй половинки.