Мужчина сделал любимой "идеальное" предложение руки и сердца, а потом увидел фото

Пользователи сетей в комментариях поделились отредактированными версиями этих снимков, пытаясь сместить фокус, уменьшить блики и настроить яркость.

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27-летний мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Это произошло в День святого Валентин во время совместного круиза на лайнере Spirit of Philadelphia в Пенсильвании (США). Он стал на одно колено и попросил девушку выйти за него замуж. Затем, проверив фотографии, американец понял, что предложение было не настолько идеальным, как он думал. Детали этой курьезной истории раскрыты на одном из форумов в Reddit.

Ужасное качество снимков

"Я сделал девушке предложение вчера вечером, но фотографии получились ужасными — темными и размытыми. Вокруг блики, да и вообще качество не самое лучшее. Если кто-то знает, как это исправить, буду очень благодарен за подсказку", — написал пользователь Reddit.

Предложение руки и сердца Фото: Reddit

Этот пост быстро стал вирусным, собрав более 10 тысяч лайков. Пользователи Reddit с радостью отреагировали, поддержав автора добрым словом, а также советами, как улучшить фотографию с помощью различных мобильных приложений и графических компьютерных программ. К сожалению, исправить недостатки так и не удалось.

"Никто в сети не смог помочь с качеством, но я ценю вклад каждого", — сказал автор истории, пожелавший не называть своего настоящего имени.

Реакция сообщества

Позже несколько пользователей Reddit в комментариях поделились отредактированными версиями этих снимков, пытаясь сместить фокус, уменьшить блики и настроить яркость.

"Поздравляю с помолвкой", — написал один из неравнодушных читателей;

Другой добавил: "Это трудно, напоминаю, что нужно настраивать камеры своих телефонов каждый раз, когда вы хотите сделать фото или видео";

"Я сделал все, что мог. Надеюсь, так хоть немного лучше!" — отметил еще один;

Следующий участник обсуждения утешил молодоженов: "Даже если редактирование не сможет полностью спасти снимки, этот момент навсегда останется незабываемым для вас обоих".

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летняя Лили после восьми лет отношений с любимым Максом случайно узнала о его реальном возрасте — и правда ее шокировала. Об этом досадном опыте девушка рассказала на одном из тематических форумов на социальной платформе Reddit.

Кроме того, певица Джиллиан Лавин из США пожертвовала своей карьерой, потратила все сбережения и проехала через полстраны ради любви, а потом узнала, что партнер ее бросил.