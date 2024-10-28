"Собирайте вещи и уходите": девушка случайно узнала, сколько на самом деле лет ее любимому

Обманутая Лили, возможно, еще бы долго не узнала правды, если бы случайно не наткнулась на дату рождения своего партнера, указанную на официальном документе.

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21-летняя Лили после восьми лет отношений с любимым Максом случайно узнала о его реальном возрасте — правда ее шокировала. Об этом досадном опыте девушка рассказала на одном из тематических форумов на социальной платформе Reddit.

"Я спросила Макса о возрасте, потому что он выглядел так, что догадаться было крайне трудно. Первым тревожным звоночком стало то, что он уклонился от ответа и вместо этого предложил угадать. Предположила, что от 28 до 30, после чего он улыбнулся и согласился. Когда же я попросила сказать правду, то он признался, что 36", — вспоминает автор поста.

Как выяснилось, Макс все это время ей врал. Ведь на момент знакомства ему было 46 лет.

"Моя оптимальная разница в возрасте составляет 7-10 лет. 15 — казалась страшной, но он мне очень нравился, и мы хорошо ладили", — объясняет девушка свое решение продолжить отношения.

Лили, возможно, еще бы долго не узнала правды, если бы случайно не наткнулась на дату рождения своего возлюбленного, указанную на официальном документе.

"Он аж на 25 лет старше меня — моя мать и то моложе. Просто потрясена, чувствую себя такой обиженной", — добавила она.

Девушка узнала, что любимый врал ей 8 лет Фото: Reddit

В конце концов, пара решила расстаться, поскольку Макс считает, что Лили слишком эмоциональна, а та, в свою очередь, обвиняет любимого в манипуляциях. Пока что они живут вместе, но в разных спальнях.

"Он всегда прятал официальные документы и делал так, чтобы я их никогда не видела. У меня челюсть упала на пол, когда прочитала год его рождения: 1970-й (на момент знакомства, вероятно, ему было 46 лет — ред.). Этот человек солгал, чтобы удержать меня, а потом продолжал говорить неправду. Какие еще тайны я пропустила? Была ли у него семья? Возможно, он преступник? Чувствую себя абсолютно разочарованной", — поделилась автор истории.

Лили попросила интернет-сообщество посоветовать, как правильно поступить в этой ситуации, но пользователи сети начали писать одно и то же: собрать вещи и уйти.

"Отношения закончились. Вы ничего не выиграете от этого. Не вступайте в конфликт, просто уходите. Когда будете в безопасности, напишите ему, что знаете правду о возрасте и больше не хотите, чтобы он с вами связывался. Сообщите работодателю о происходящем, если он вдруг появится у вас на работе", — посоветовала одна из участниц обсуждения.

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