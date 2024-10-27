Неизлечимо больной чиновник женился на уборщице: он объяснил свое решение (фото)

Встретив свою вторую половинку Джули Бернетт, 55-летнюю экономку, мужчина решил больше не терять времени и провести церемонию в хосписе.

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Смертельно больной Джон МакМехон, бывший помощник менеджера городского совета Глазго (Великобритания), за считанные месяцы до смерти женился на "любви всей своей жизни". Свадьба пары состоялась в местном хосписе Марии Кюри, пишет издание Daily Record.

У 59-летнего Джона четыре года назад диагностировали рак. После пройденного курса лечения медики сказали ему, что больше ничего не могут сделать. В прошлом году появилась возможность дополнительно пройти лучевую терапию, которая дала ему надежду на выздоровление, однако через месяц невыносимая боль в правом легком вернулась. В конце концов, пациенту сообщили, что рак неизлечим, и ему осталось жить от 6 до 12 месяцев.

Смертельно больной Джон МакМехон со своей возлюбленной Фото: John Clark Photos

Встретив свою вторую половинку Джули Бернетт, 55-летнюю уборщицу-экономистку, около пяти лет назад, мужчина решил больше не терять времени и провести церемонию в хосписе.

Свадьба в хосписе

Свадьбу организовали за пять дней. К празднику приготовили бисквитный торт "Виктория", пригласили профессионального фотографа, обустроили красивую цветочную арку, а также конфетти и фуршет.

Британец призвал людей хранить как можно больше воспоминаний с людьми, которых вы любите, и жить одним днем Фото: John Clark Photos Британец призвал людей хранить как можно больше воспоминаний с людьми, которых вы любите, и жить одним днем Фото: John Clark Photos

"Это было такое радостное событие — я женился на женщине, которую люблю. У Джули золотое сердце, хотя она этого и не осознает. Хотел таким образом убедиться, что она будет в безопасности, а также будет иметь финансовую стабильность. Люблю ее и хочу сделать все возможное, чтобы защитить", — признается Джон, отец троих детей, Иена, Лиам и Шеннон.

Британец призвал людей хранить как можно больше воспоминаний с людьми, которых вы любите, и жить одним днем.

У 59-летнего Джона четыре года назад диагностировали рак Фото: John Clark Photos

Напомним, ранее Фокус писал, что 38-летняя Даниэль Финли-Эдвард из шотландского города Ренфрю осуществила свое самое заветное желание — сыграла долгожданную свадьбу со своим возлюбленным Джоном Во. Впрочем, для пары этот радостный день был полон не только счастья, но и печали, ведь невеста неизлечимо больна раком.

Кроме того, Беатрис Муттони из Кении провела объединенную свадебную и похоронную церемонию для своего жениха Мартина Гитари, который умер за несколько недель до даты запланированного бракосочетания.