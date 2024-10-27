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МирФан

Неизлечимо больной чиновник женился на уборщице: он объяснил свое решение (фото)

Смертельно больной Джон МакМехон женился на экономке за считанные месяцы до смерти, для чего он это сделал, истории любви
Фото: John Clark Photos | Джон МакМехон женился в хосписе

Встретив свою вторую половинку Джули Бернетт, 55-летнюю экономку, мужчина решил больше не терять времени и провести церемонию в хосписе.

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Смертельно больной Джон МакМехон, бывший помощник менеджера городского совета Глазго (Великобритания), за считанные месяцы до смерти женился на "любви всей своей жизни". Свадьба пары состоялась в местном хосписе Марии Кюри, пишет издание Daily Record.

У 59-летнего Джона четыре года назад диагностировали рак. После пройденного курса лечения медики сказали ему, что больше ничего не могут сделать. В прошлом году появилась возможность дополнительно пройти лучевую терапию, которая дала ему надежду на выздоровление, однако через месяц невыносимая боль в правом легком вернулась. В конце концов, пациенту сообщили, что рак неизлечим, и ему осталось жить от 6 до 12 месяцев.

Смертельно больной Джон МакМехон женился на экономке за считанные месяцы до смерти, для чего он это сделал, истории любви Fullscreen
Смертельно больной Джон МакМехон со своей возлюбленной
Фото: John Clark Photos

Встретив свою вторую половинку Джули Бернетт, 55-летнюю уборщицу-экономистку, около пяти лет назад, мужчина решил больше не терять времени и провести церемонию в хосписе.

Свадьба в хосписе

Свадьбу организовали за пять дней. К празднику приготовили бисквитный торт "Виктория", пригласили профессионального фотографа, обустроили красивую цветочную арку, а также конфетти и фуршет.

Смертельно больной Джон МакМехон женился на экономке за считанные месяцы до смерти, для чего он это сделал, истории любви Fullscreen
Британец призвал людей хранить как можно больше воспоминаний с людьми, которых вы любите, и жить одним днем
Фото: John Clark Photos
Смертельно больной Джон МакМехон женился на экономке за считанные месяцы до смерти, для чего он это сделал, истории любви Fullscreen
Британец призвал людей хранить как можно больше воспоминаний с людьми, которых вы любите, и жить одним днем
Фото: John Clark Photos

"Это было такое радостное событие — я женился на женщине, которую люблю. У Джули золотое сердце, хотя она этого и не осознает. Хотел таким образом убедиться, что она будет в безопасности, а также будет иметь финансовую стабильность. Люблю ее и хочу сделать все возможное, чтобы защитить", — признается Джон, отец троих детей, Иена, Лиам и Шеннон.

Британец призвал людей хранить как можно больше воспоминаний с людьми, которых вы любите, и жить одним днем.

Смертельно больной Джон МакМехон женился на экономке за считанные месяцы до смерти, для чего он это сделал, истории любви Fullscreen
У 59-летнего Джона четыре года назад диагностировали рак
Фото: John Clark Photos

Напомним, ранее Фокус писал, что 38-летняя Даниэль Финли-Эдвард из шотландского города Ренфрю осуществила свое самое заветное желание — сыграла долгожданную свадьбу со своим возлюбленным Джоном Во. Впрочем, для пары этот радостный день был полон не только счастья, но и печали, ведь невеста неизлечимо больна раком.

Кроме того, Беатрис Муттони из Кении провела объединенную свадебную и похоронную церемонию для своего жениха Мартина Гитари, который умер за несколько недель до даты запланированного бракосочетания.