Невиліковно хворий чиновник побрався з прибиральницею: він пояснив своє рішення (фото)

Зустрівши свою другу половинку Джулі Бернетт, 55-річну економку, чоловік вирішив більше не гаяти часу й провести церемонію в хоспісі.

Related video

Смертельно хворий Джон МакМехон, колишній помічник менеджера міської ради Глазго (Велика Британія), за лічені місяці до смерті побрався з "коханням всього свого життя". Весілля пари відбулось у місцевому хоспісі Марії Кюрі, пише видання Daily Record.

У 59-річного Джона чотири роки тому діагностували рак. Після пройденого курсу лікування медики сказали йому, що більше нічого не можуть вдіяти. Торік з'явилась можливість додатково пройти променеву терапію, яка дала йому надію на одужання, однак через місяць нестерпний біль у правій легені повернувся. Зрештою, пацієнтові повідомили, що рак невиліковний, і йому залишилося жити від 6 до 12 місяців.

Смертельно хворий Джон МакМехон зі своєю коханою Фото: John Clark Photos

Зустрівши свою другу половинку Джулі Бернетт, 55-річну прибиральницю-економку, близько п'яти років тому, чоловік вирішив більше не гаяти часу й провести церемонію в хоспісі.

Весілля у хоспісі

Весілля організували за п'ять днів. До свята приготували бісквітний торт "Вікторія", запросили професійного фотографа, облаштували красиву квіткову арку, а також конфетті та фуршет.

Британець закликав людей зберігати якомога більше спогадів з людьми, яких ви любите, і жити одним днем Фото: John Clark Photos Британець закликав людей зберігати якомога більше спогадів з людьми, яких ви любите, і жити одним днем Фото: John Clark Photos

"Це була така радісна подія — я одружився з жінкою, яку кохаю. У Джулі золоте серце, хоча вона цього й не усвідомлює. Хотів у такий спосіб переконатися, що вона буде в безпеці, а також матиме фінансову стабільність. Люблю її й хочу зробити все можливе, аби захистити", — зізнається Джон, батько трьох дітей, Ієна, Ліам і Шеннон.

Британець закликав людей зберігати якомога більше спогадів з людьми, яких ви любите, і жити одним днем.

У 59-річного Джона чотири роки тому діагностували рак Фото: John Clark Photos

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 38-річна Даніель Фінлі-Едвард з шотландського міста Ренфрю здійснила своє найзаповітніше бажання — зіграла довгоочікуване весілля зі своїм коханим Джоном Во. Втім, для пари цей радісний день був сповнений не лише щастям, а й сумом, адже наречена невиліковно хвора на рак.

Крім того, Беатріс Муттоні з Кенії провела об’єднану весільну та поховальну церемонію для свого нареченого Мартіна Гітарі, який помер за кілька тижнів до дати запланованого одруження.