Последнее желание: неизлечимо больная женщина вышла замуж за партнера, которого любила 15 лет

Свадьба пары состоялась 1 марта в роскошном отеле. Все было продумано до мельчайших деталей: невесте подобрали потрясающее платье с длинной фатой и диадемой.

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38-летняя Даниэль Финли-Эдвард из шотландского города Ренфрю осуществила свое самое заветное желание — сыграла долгожданную свадьбу со своим возлюбленным Джоном Во. Впрочем, для пары этот радостный день был полон не только счастья, но и печали, ведь невеста неизлечимо больна раком. Об их истории написало издание Daily Record.

В сентябре прошлого года Даниэль неожиданно узнала, что у нее рак кишечника 4 стадии. По словам врачей, этот недуг неизлечим. Несмотря на это, шотландка решила осуществить заветную мечту и официально обвенчаться со своим партнером, с которым она прожила 15 лет.

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О желании влюбленных узнала местная благотворительная организация Wedding Wish Makers, которая помогает неизлечимо больным людям организовать церемонию бракосочетания. Волонтеры с местными предпринимателями устроили для Даниэль и Джона настоящий сказочный праздник.

Свадьба пары состоялась 1 марта в роскошном отеле Coats в Пейсли. Все было продумано до мельчайших деталей: невесте подобрали потрясающее платье с длинной фатой и диадемой, которые ранее принадлежали ее сестре.

"Это было еще более удивительно, чем я могла себе представить", — рассказывает счастливая невеста.

По словам Сары Спейрс, менеджера хосписа Craigielea, где сейчас живет Даниэль, при подготовке они относились к невесте как к настоящей принцессе. Когда она вышла из дома в роскошном наряде, то все присутствующие — родственники, медицинский персонал и даже соседи — встретили ее овациями.

Свадьба пары состоялась 1 марта в роскошном отеле Coats в Пейсли. Фото: Loch Lomond

"Плакали все. Это был день, достойный принцессы, просто замечательный от начала до конца. Когда молодожены выпустили голубей, то не могли оторвать глаз от того, как летят птицы. Каждая маленькая деталь была просто феноменальной — у нее было все, что можно было себе представить", — делится впечатлениями Спейрс.

Растроганные гости с восторгом наблюдали за первым танцем молодоженов под песню Кристины Перри "A Thousand Years", а затем присоединились к ним. Гуляние продолжалось всю ночь.

Все было продумано до мельчайших деталей: невесте подобрали потрясающее платье с длинной фатой и диадемой, которые ранее принадлежали ее сестре. Фото: Loch Lomond Все было продумано до мельчайших деталей: невесте подобрали потрясающее платье с длинной фатой и диадемой, которые ранее принадлежали ее сестре. Фото: Loch Lomond

Напомним, ранее Фокус писал о молодой паре из Индии, которая поженилась в рейсовом поезде, курсировавшем из Бенгалии в Джарханд. Один из случайных гостей торжественного события снял церемонию на камеру своего телефона. Это видео попало в социальные сети и завирусилось.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, снова встретилась на вечеринке спустя 10 лет после развода родителей и заметила, что между ними проскочила искра.