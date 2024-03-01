"Уже не впервые": невеста потеряла сознание в самый ответственный момент на свадьбе

Сейчас молодожены с юмором вспоминают эту историю и обещают рассказать ее будущим детям.

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Планировалось, что день свадьбы станет самым счастливым в жизни 28-летней Кэтрин Фрэнкс из США, однако церемония бракосочетания обернулась для нее настоящим шоком. В тот момент, когда молодоженам уже объявили, что они муж и жена, невеста внезапно потеряла сознание у алтаря церкви — прямо на глазах гостей и родных. Об этом пишет издание Daily Mail.

Кэтрин рассказывает, что почувствовала себя плохо из-за сильной жары и длительного пребывания под лучами яркого света во время фотосъемки, поскольку церемония длилась более 40 минут.

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"Вдруг у меня начало темнеть в глазах и кружиться голова. Я успела предупредить мужа, что вот-вот потеряю сознание. И действительно, через мгновение оказалась на полу", — вспоминает она.

На кадрах, которые снял один из гостей свадьбы, можно увидеть, как женщина неожиданно падает на пол, а ее муж и друзья пытаются помочь ей прийти в себя. К счастью, невеста быстро очнулась и смогла продолжить празднование. Она шутит, что подобные курьезы случаются с ней регулярно.

"Я довольно неуклюжий человек, поэтому уже привыкла к тому, что со мной случаются подобные вещи — это уже не впервые", — добавляет Кэтрин.

К счастью, невеста быстро пришла в себя и смогла продолжить празднование. Фото: Kennedy News & Media

На следующий день женщина все же обратилась к врачу из-за плохого самочувствия. Медики диагностировали у нее обезвоживание организма на фоне вирусной инфекции.

Сейчас молодожены с юмором вспоминают эту историю и обещают рассказать ее будущим детям. В апреле пара ждет рождения первенца.

"Теперь это семейная шутка! Бесспорно, мы расскажем эту забавную историю нашему ребенку, когда он подрастет", — говорит Кэтрин.

Сейчас молодожены с юмором вспоминают эту историю и обещают рассказать ее будущим детям. Фото: Kennedy News & Media Сейчас молодожены с юмором вспоминают эту историю и обещают рассказать ее будущим детям. Фото: Kennedy News & Media

Напомним, ранее Фокус писал, что на гей-свадьбе американцев Джеффри и его избранника Жоао все внимание досталось маме жениха — госпоже Джоди. Вместо традиционного платья женщина решила надеть голубое бальное платье с диадемой и белыми перчатками.

Кроме того, свадьба в Китае закончилась грандиозным скандалом: жених отомстил неверной возлюбленной, публично продемонстрировав видео, на котором она изменяет ему с мужем своей беременной сестры.