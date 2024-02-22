Жених показал на свадьбе видео, на котором любимая изменяет ему с мужем беременной сестры

Чтобы отомстить изменнице, жених решил сохранить кадры с камеры видеонаблюдения и опозорить ее перед всеми гостями прямо во время церемонии бракосочетания.

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Свадьба в Китае закончилась грандиозным скандалом: жених отомстил неверной возлюбленной, публично продемонстрировав видео, на котором она изменяет ему с мужем своей беременной сестры. Об этом пишет издание LadBible.

По словам мужчины, он случайно застукал любовников во время тестирования скрытой камеры в их доме. Чтобы отомстить изменнице, жених решил сохранить кадры и посрамить ее перед всеми гостями прямо во время церемонии бракосочетания.

Когда уже все собрались и начали празднование, китаец внезапно включает запись на проекторе и кричит: "Вы думали, я ничего не знаю?!".

Невеста бросает в него букет, а гости пытаются успокоить молодоженов, однако все тщетно.

Видео вызвало споры в комментариях. Однако большинство юзеров стали на защиту мужчины, считая такую месть вполне оправданной.

"Зачем было устраивать свадьбу? Столько денег выбросили впустую"

"Богатые люди точно знают, как тратить деньги и время"

"Дело не в деньгах, а в том, чтобы проучить"

"Ха, и это она еще злится в конце?"

"Может ли кто-то перевести, что они говорят? Мне нужно знать"

"Это лучшая месть"

"Она определенно заслужила это"

Напомним, ранее Фокус писал о жене, которая придумала хитроумный способ отомстить своему неверному мужу и решила рассказать об измене всем жителям района, где они живут. Женщина красной краской написала записку на матрасе, который выставила у стены их дома.

Кроме того, 23-летняя Джони Уилкокс, которая работает баристой во Флориде (США), рассказала, что ее 49-летний отец Дэвид начал тайно встречаться с ее близкой подругой Джиной. Недавно стало известно, что девушка еще и беременна от него. Ситуация настолько обострилась, что семью Уилкоксов пригласили на известное телевизионное ток-шоу.