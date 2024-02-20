"Охотница за золотом": девушка узнала, что близкая подруга беременна от ее 49-летнего отца
Мужчина утверждает, что любит свою юную избранницу и не видит в этом ничего плохого.
23-летняя Джони Уилкокс, которая работает баристой во Флориде (США), рассказала, что ее 49-летний отец Дэвид начал тайно встречаться с ее близкой подругой Джиной. Недавно стало известно, что девушка еще и беременна от него. Подробнее об этой запутанной истории написал таблоид Mirror.
По словам Джони, после того, как они с Джиной познакомились и подружились, та начала проявлять интерес к ее обеспеченному отцу. Со временем между ними завязались интимные отношения, о чем блогерша узнала случайно.
Уилкокс была крайне возмущена изменой со стороны близких людей. Она назвала подругу "охотницей за золотом", которая стремится получать подарки и жить в роскоши, ведь Дэвид начал возить свою любовницу в путешествия и дарить ценные вещи.
Ситуация настолько обострилась, что семью Уилкоксов пригласили на известное телевизионное ток-шоу. Там Джони рассказала об обиде и разочаровании, а ее отец настаивал, что любит свою юную избранницу и не видит в этом ничего плохого.
Как выяснилось в ходе программы, это не первый случай, когда Дэвид ухаживает за подругами своей дочери. У него уже были романы с девушками из ее футбольной команды.
Скандальная история вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.
Многие осуждают поступок Дэвида и Джины, ведь они предали доверие Джони. Однако есть и те, кто считает, что взрослые люди имеют право самостоятельно выбирать себе партнеров независимо от возраста.
Напомним, ранее Фокус писал, как невеста узнала об измене любимого за ночь до свадьбы. Пара прожила вместе 6 лет. Женщина даже не подозревала, что любимый мужчина встречается с другой девушкой за ее спиной.
Кроме того, мы рассказывали о 37-летнем британце Марке Гетче, который решил подшутить над женой и выслал ей счет на 700 фунтов стерлингов (около 33,6 тыс. гривен) за 6-часовую уборку их общего дома. Эта шутка быстро разлетелась по сети и вызвала бурную реакцию в комментариях.