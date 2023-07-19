Отомстила во время церемонии: невеста узнала об измене жениха за ночь до свадьбы (фото)

Пара прожила вместе 6 лет. Женщина даже не подозревала, что любимый мужчина встречается с другой девушкой за ее спиной. Правда была раскрыта всего за несколько часов до церемонии.

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Будущая невеста узнала невероятно шокирующую новость как раз в тот момент, когда она собиралась идти к алтарю, чтобы выйти замуж за человека, которого считала любовью всей своей жизни. Об этом пишет The Mirror.

В ночь перед предполагаемым днем свадьбы женщина получила анонимное текстовое сообщение, которое раскрыло измену ее жениха.

Пара прожила вместе шесть лет. Будущей невесте даже не приходило в голову, что ее возлюбленный встречается с другой девушкой за ее спиной. Она рассказала, что в момент шокирующего открытия они находились с друзьями в отеле.

Когда ее мобильный телефон издал сигнал, она предположила, что это еще одно поздравление с предстоящей церемонией. Однако она увидела скриншоты переписки, которую ее будущий муж вел с другой женщиной.

"Я бы не вышла за него замуж. А ты?" — говорилось в сообщении.

Одно из сообщений, которые получила женщина Фото: The Mirror

Женщина, которая пожелала остаться анонимной, просмотрела все сообщения пересланные ей, включая селфи, на которых ее жених вместе с любовницей. Просмотрев даты, она обнаружила, что это продолжалось в течение нескольких месяцев. Некоторые сообщения были отправлены всего лишь несколько дней назад.

"Твое тело ужасно невероятно. И черт возьми, ты знаешь, как им пользоваться. Хотел бы я, чтобы у моей подруги была хотя бы половина навыков, которыми ты владеешь", — говорилось в одном из сообщений.

Женщина не смогла удержать слезы и обратилась за помощью к своим друзьям. Они посоветовали ей сразу же позвонить жениху и отменить свадьбу, но она решила вместо этого разработать масштабный план мести. Он заключался в том, чтобы прийти на церемонию и затем "поставить его на место" перед всеми его друзьями и семьей.

"Я шла по проходу со свинцовыми ногами, платье моей мечты теперь просто костюм. Когда он увидел мое лицо, он понял, что это не радостная невеста в свой большой день, но он даже не подозревал, что будет", — рассказала она.

Когда женщина объявила о том, что свадьба не состоится, все присутствующие были потрясены. Девушка достала свой мобильный телефон и неторопливо прочитала все сообщения, которые были отправлены ей накануне вечером. В результате, жених вышел из церкви, не произнеся ни слова.

"Сегодня не будет свадебного приема, а будет праздник честности, поиска настоящей любви и следования своему сердцу, даже если оно болит", — заявила она гостям.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с дочерью устроили переполох на свадьбе бывшего мужа. Мужчина по имени Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях.

Также стало известно, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.