Помстилася під час церемонії: наречена дізналася про зраду коханого за ніч до весілля (фото)

Пара прожила разом 6 років. Жінка навіть не підозрювала, що коханий чоловік зустрічається з іншою дівчиною за її спиною. Правда була розкрита всього за кілька годин до церемонії.

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Майбутня наречена дізналася шокову новину якраз у той момент, коли вона збиралася йти до вівтаря, щоб вийти заміж за людину, яку вважала коханням усього свого життя. Про це пише The Mirror.

У ніч перед передбачуваним днем весілля жінка отримала анонімне текстове повідомлення, яке розкрило зраду її нареченого.

Пара прожила разом шість років. Майбутній нареченій навіть не спадало на думку, що її коханий зустрічається з іншою дівчиною за її спиною. Вона розповіла, що в момент шокового відкриття вони перебували з друзями в готелі.

Коли її мобільний телефон видав сигнал, вона припустила, що це ще одне привітання з майбутньою церемонією. Однак вона побачила знімок екрана з листуванням, яке її майбутній чоловік вів з іншою жінкою.

"Я б не вийшла за нього заміж. А ти?" — йшлося в повідомленні.

Одне з повідомлень, які отримала жінка Фото: brit

Жінка, яка побажала залишитися анонімною, переглянула всі повідомлення, що були надіслані їй, включно із селфі, на яких її наречений разом із коханкою. Переглянувши дати, вона з'ясувала, що це тривало протягом кількох місяців. Деякі повідомлення були надіслані всього лише кілька днів тому.

"Твоє тіло жахливо неймовірне. І, чорт візьми, ти знаєш, як ним користуватися. Хотів би я, щоб у моєї подруги була хоча б половина навичок, якими ти володієш", — говорилось в одному з повідомлень.

Жінка не змогла втримати сліз і звернулася по допомогу до своїх друзів. Вони порадили їй одразу ж зателефонувати нареченому і скасувати весілля, але вона вирішила замість цього розробити масштабний план помсти. Він полягав у тому, щоб прийти на церемонію і потім "поставити його на місце" перед усіма його друзями та сім'єю.

"Я йшла по проходу зі свинцевими ногами, сукня моєї мрії тепер просто костюм. Коли він побачив моє обличчя, він зрозумів, що це не радісна наречена у свій великий день, але він навіть не підозрював, що буде", — розповіла вона.

Коли жінка оголосила про те, що весілля не відбудеться, усі присутні були приголомшені. Дівчина дістала свій мобільний телефон і неквапливо прочитала всі повідомлення, які були надіслані їй напередодні ввечері. Зрештою, наречений вийшов із церкви, не вимовивши жодного слова.

"Сьогодні не буде весільного прийому, а буде свято чесності, пошуку справжнього кохання і слідування своєму серцю, навіть якщо воно болить", — заявила вона гостям.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.