"Тату, плати аліменти": жінка з донькою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка (фото)

Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.

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У Китаї жінка, на ім'я Чжан На разом із 7-річною донькою увірвалася на весілля до свого колишнього чоловіка Чжан Юнцюань, який упродовж 18 місяців відмовлявся виплачувати 10 800 юанів (трохи більше ніж 55 тисяч гривень). Про це пише South China Morning Post.

Чоловік не хотів давати гроші на утримання своєї доньки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах. Реакція виникла після того, як з'явилося відео, на якому колишня дружина цього чоловіка і дівчинка, яку він має утримувати, вриваються на весілля колишнього чоловіка з його новим коханням, щоб вимагати виплати.

На ролику, знятому колишньою дружиною Чжан На, уродженкою провінції Аньхой на сході Китаю, її донька стоїть поруч із весільним автомобілем, коли її колишній чоловік Чжан Юнцюань виходить з машини та намагається заговорити з ним.

"Тату, плати аліменти", — каже донька на відеозаписі.

Чжан На розповіла, що місцевий суд зобов'язав її колишнього чоловіка виплачувати аліменти в розмірі 600 юанів (3079 гривень) щомісяця. Однак вона отримала тільки один платіж у розмірі 7000 юанів (майже 36 тисяч гривень) 18 місяців тому.

Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу Фото: Sanook

Жінка неодноразово намагалася зв'язатися з батьком дитини, але він не відповідав на її дзвінки та повідомлення і заблокував її у WeChat.

"Я можу дозволити собі виховувати дитину, але мені дуже важко змиритися з його поведінкою", — сказала вона.

Дізнавшись, що чоловік збирається одружитися, вона вирішила взяти з собою їхню доньку і попросити в нього гроші, які він заборгував.

Коли Чжан Юнцюань побачив Чжан На та їхню доньку, він викликав поліцію і звинуватив її в заподіянні занепокоєння. Однак, дізнавшись від неї правду, поліція відмовилася їх заарештовувати, і мати з дочкою залишилися присутніми на весіллі.

Чжан На розповіла, що її колишній чоловік ігнорував свою дочку під час весільної церемонії.

"Він не сказав доньці жодного слова", — сказала вона.

У соціальних мережах Китаю люди почали активно критикувати чоловіка.

"Наречена, ти впевнена, що хочеш вийти заміж за цю людину?" — написав один із користувачів.

Раніше Фокус писав, що пара розлучилася через відмову від інтиму в шлюбну ніч. За словами австралійки Рейчел, вона була занадто втомленою, щоб задовольнити бажання чоловіка.

Також повідомлялося, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.