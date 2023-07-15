"Папа, плати алименты": женщина с дочерью устроили переполох на свадьбе бывшего мужа (фото)

Мужчина по имени Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях.

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В Китае женщина по имени Чжан На вместе с 7-летней дочерью ворвалась на свадьбу к своему бывшему мужу Чжан Юнцюань, который в течение 18 месяцев отказывался выплачивать 10 800 юаней ( чуть более 55 тысяч гривен. Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях. Реакция возникла после того, как появилось видео, на котором бывшая жена этого человека и девочка, которую он должен содержать, врываются на свадьбу бывшего мужа с его новой любовью, чтобы потребовать выплаты.

На ролике, снятом бывшей женой Чжан На, уроженкой провинции Аньхой на востоке Китая, ее дочь стоит рядом со свадебным автомобилем, когда ее бывший муж Чжан Юнцюань выходит из машины и пытается заговорить с ним.

"Папа, плати алименты", — говорит дочь на видеозаписи.

Чжан На рассказала, что местный суд обязал ее бывшего мужа выплачивать алименты в размере 600 юаней (3079 гривен) ежемесячно. Однако она получила только один платеж в размере 7000 юаней (почти 36 тысяч гривен) 18 месяцев назад.

Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака Фото: Sanook

Женщина неоднократно пыталась связаться с отцом ребенка, но он не отвечал на ее звонки и сообщения и заблокировал ее в WeChat.

"Я могу позволить себе воспитывать ребенка, но мне очень трудно смириться с его поведением", — сказала она.

Узнав, что мужчина собирается жениться, она решила взять с собой их дочь и попросить у него деньги, которые он задолжал.

Когда Чжан Юнцюань увидел Чжан На и их дочь, он вызвал полицию и обвинил ее в причинении беспокойства. Однако, узнав от нее правду, полиция отказалась их арестовывать, и мать с дочерью остались присутствовать на свадьбе.

Чжан На рассказала, что ее бывший муж игнорировал свою дочь во время свадебной церемонии.

"Он не сказал дочери ни слова", — сказала она.

В социальных сетях Китая люди начали активно критиковать мужчину.

"Невеста, ты уверена, что хочешь выйти замуж за этого человека?" — написал один из пользователей.

Ранее Фокус писал, что пара рассталась из-за отказа от интима в брачную ночь. По словам австралийки Рейчел, она была слишком уставшей, чтобы удовлетворить желание мужа.

Также сообщалось, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.