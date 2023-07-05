Развод через 24 часа: пара рассталась из-за отказа от интима в брачную ночь (видео)

По словам австралийки Рейчел, она была слишком уставшей, чтобы удовлетворить желание мужа.

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Житель Австралии, по словам его жены, выразил желание развестись менее чем через 24 часа после свадьбы, потому что она отказалась заниматься сексом в их первую брачную ночь. Женщина по имени Рейчел поделилась своим опытом в эфире австралийского радиошоу Hot Nights with Abbie Chatfield, вызвав удивление слушателей.

Она рассказала, что они с мужем вернулись в гостиничный номер после прогулки в ночь свадьбы, но она не исполнила желания мужа заняться сексом в первую брачную ночь из-за усталости. Реакция мужа была яростной, и они развелись всего через две недели.

Ведущая Эбби назвала жениха "отвратительным" и отметила, что подобная ситуация, когда пары не готовы к интимным отношениям после свадьбы из-за усталости, вполне распространена.

"Я была замужем не более 24 часов, прежде чем мой муж захотел развестись, и мы разошлись через две недели", — рассказала Рейчел.

После публикации записи разговора в социальных сетях, слушатели выразили поддержку и добрые пожелания Рейчел. Некоторые комментаторы отметили, что она удачно избежала такого партнера, а другие выразили сожаление по поводу поведения мужа.

Одна из комментаторов написала: "Точно уклонилась от пули", а другой заявил: "Такие мужчины, как он, заслуживают остаться одинокими". Третий комментатор подчеркнул, что никто не обязан заниматься сексом с кем-либо, даже с супругом.

Вспоминая свою собственную брачную ночь, четвертый комментатор написал: "Мой муж плакал о том, как сильно он меня любит, а потом уснул, пока я вынимала 83 шпильки из волос".

Еще один комментатор отметил: "Он избежал в браке сексуальной фрустрации, основанной на несоответствии либидо. Самая большая причина разлада в браке и неверности. Хороший выбор".

Напомним, в мае сообщалось, что в Индии свадьба закончилась массовой дракой из-за отсутствия кондиционера в приданом невесты. Когда жених узнал, что родственники невесты не дали ей в приданое кондиционер, очень разозлился и ударил молодую так, что та потеряла сознание.