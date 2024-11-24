До алтаря не дошли: 5 знаменитых пар, которые после помолвки отменили свадьбу (фото)

Часто в сюжетах кинофильмов влюбленные пары в самый ответственный момент меняют решение связать себя узами брака и сбегают с собственной свадьбы. В жизни такие случаи тоже не редкость.

Иногда отношениям просто не суждено быть. Даже после того, как началось планирование свадьбы, некоторые пары приходят к пониманию, что они не совсем подходят друг другу. Фокус собрал информацию, кто из звездных пар Голливуда разорвали свои отношения и не пошли к алтарю.

Кифер Сазерленд и Джулия Робертс

Кифер Сазерленд и Джулия Робертс Фото: Getty Images

В начале 90-х Кифер Сазерленд и Джулия Робертс встретились и влюбились на съемках "Коматозника". Пара обручилась и собиралась связать себя узами брака в 1991 году, но всего за несколько дней до их широко разрекламированной свадьбы Джулия отменила все. Расставание попало в заголовки газет, поскольку ходили слухи, что Джулия ушла от Кифера к его другу Джейсону Патрику.

"Мы были молоды и оба очень любили друг друга, мы решили, что хотим пожениться, но потом что-то другое взяло верх. Она была, пожалуй, самой известной женщиной в мире, и эта свадьба, которая должна была стать чем-то особенным для нас двоих, превратилась в грандиозный провал", — рассказал Кифер.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт Фото: Getty Images

Гвинет Пэлтроу и ее бывший жених Брэд Питт влюбились на съемках фильма "Семь". Они обручились и даже устроили большую вечеринку в честь помолвки в доме родителей Гвинет. Сообщалось, что они собирались пожениться летом 1997 года, но отменили свадьбу. Гвинет, которой на тот момент было 25 лет, позже сказала, что она на тот момент была слишком молодой "для этого обязательства".

"Мои внутренние переживания действительно помешали всем этим отношениям. Я чувствовала себя очень ответственной, я была архитектором своих собственных несчастий… Я просто создала из этого большой беспорядок. Позже я пожалела о том, что свадьба не состоялась и была расстроена в течение долгого, долгого времени", — вспомнила Гвинет.

Деми Мур и Эмилио Эстевес

Деми Мур и Эмилио Эстевес Фото: Getty Images

Деми Мур и Эмилио Эстевес начали встречаться после знакомства на съемках "Огней святого Эльма". Влюбленные обручились через шесть месяцев. Они собирались связать себя узами брака в декабре 1986 года и даже разослали приглашения на свадьбу, но решили отменить свадьбу незадолго до церемонии. Деми говорит, что приняла это решение, узнав об изменах Эмилио и приведя его на сеанс терапии.

"Он был довольно упорным, но в конце концов он посетил со мной психотерапевта. На приеме он рассказал о своих интрижках и раскрыл свои приоритеты в жизни, я оказалась довольно низко в списке. Я отложила свадьбу на неопределенный срок", — написала Деми в своих мемуарах "Inside Out".

Сиенна Миллер и Джуд Лоу

Сиенна Миллер и Джуд Лоу Фото: Getty Images

Сиенна Миллер и Джуд Лоу обручились на Рождество в 2004 году, но так и не дошли до алтаря. Они отменили помолвку через семь месяцев, когда Джуд признался в романе с няней своих детей. Пара возобновила свой роман в 2009 году, и даже ходили слухи, что они планировали свадьбу летом 2010 года, но они снова расстались перед церемонией. Вскоре после разрыва Сиенна объяснила, что отношения просто исчерпали себя.

"Я думаю, это случается в жизни каждого: вы снова сходитесь, пытаетесь наладить отношения, но ничего не получается. Это не озлобленность. Это исчерпало себя", — объяснила Сиенна.

Алек Болдуин и Джанин Тернер

Алек Болдуин и Джанин Тернер Фото: Getty Images

В 1983 году, когда Алек Болдуин и Джанин Тернер были начинающими актерами, они были недолго помолвлены. Пара планировала целую свадьбу, но перед церемонией Алек струсил. Джанин позже сказала, что все это было "очень, очень болезненно".

"У меня было свадебное платье, приглашения, церковная книга… Я просто думаю, что из-за его трусости это просто не сработало", — рассказала Джанин.

Напомним, 2 сентября Фокус писал о том, как прошла свадьба принцессы Марты Луизы с шаманом Верреттом.