Неравный брак: как прошла свадьба принцессы Марты Луизы с шаманом Верреттом (фото, видео)

Спустя два года после помолвки норвежская принцесса Марта Луиза и ее возлюбленный Дурек Верретт связали себя узами брака на частной церемонии. Ради брака принцесса отказалась от королевских полномочий, а ее муж после свадьбы не будет удостоен титула.

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В последний день лета, 31 августа, норвежская принцесса Марта Луиза связала себя узами брака с калифорнийским шаманом Дуреком Верреттом в присутствии друзей и семьи в деревне Гейрангер на берегу одноименного фьорда — одного из самых живописных в страны. Королевская семья из династии Глюксбургов по этому случаю устроила пышные трехдневные празднества для 52-летней дочери короля Харальда V, ее 49-летнего жениха и многочисленных гостей, включая не только церемонию бракосочетания, но и яркую предсвадебную вечеринку.Фокус собрал информацию о личностях жениха и невесты, о том где проходили торжественные мероприятия, кто из аристократов присутствовал на церемонии бракосочетания, а также о том, как в Норвегии восприняли этот союз.

Что известно о норвежской принцессе Марте Луизе

Норвежская принцесса Марта Луиза Фото: Википедия

Марта Луиза, принцесса Норвежская родилась 22 сентября 1971 года в Осло. Дочь короля Харальда V и королевы Сони занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников. С 2002-2017 год состояла в браке с писателем Ари Бена, от которого родила трех дочерей: Мод Ангелику Бен (21 год), Леа Айседору Бен (19 лет) и Эмму Таллулу Бен (15 лет). Развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. Через два года после развода, 25 декабря 2019 года, бывший муж принцессы Ари Бен покончил с собой из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья.

После официального расторжения брака с первым мужем и его смерти Марта Луиза закрутила роман с писателем и самопровозглашенным шаманом Дуреком Верреттом. В июне 2022 года пара объявила о намерении пожениться.

Что известно об американском шамане Дуреке Верретте

Дурек Варретт Фото: instagram.com/shamandurek

Дурек Верретт родился в 1974 году в Сакраменто, штат Калифорния, США. По его собственным словам, его мать имеет норвежско-индийское происхождение, а отец — гаитянское. В молодости Верретт некоторое время работал моделью и выступал в телевизионных шоу. В какой-то период своей жизни он заявил, что получил духовное посвящение от некой "принцессы Сюзанны фон Радич из Хорватии" и стал шаманом. По словам Верретта, его "истинная миссия состоит в том, чтобы привнести древнюю практику шаманизма в мейнстрим, помогая людям "зажечься", культивируя любовь и принятие себя и других".

Как и где прошла свадьба дочери короля Харольда

Пара для своих 350 гостей, начиная с четверга, 29 августа, устроила трехдневную свадебную феерию, включая прогулку на лодке по Гейрангер-фьорду до деревни Гейрангер, предсвадебную вечеринку в латиноамериканском стиле в отеле Union и саму церемонию бракосочетания.

Их наряды вызвали восхищение присутствовавших. На предсвадебной вечеринке дочь короля Харальда была одета в потрясающее бледно-розовое платье от Tina Steffenakk Hermansen и украшения от Caroline Svedbom. Тем временем Дурек постарался продемонстрировать свое уникальное чувство стиля, выбрав брюки от Holzweiler, куртку от Pearl Octopussy и блестящие туфли от Giuseppe Zanotti.

Как и ожидалось, Марта и Дурек были первыми на танцполе и выглядели влюбленными, демонстрируя свои танцевальные движения на латиноамериканском предсвадебном мероприятии.

Марта Луиза и Дурека Варретт исполнили сальсу на предсвадебной вечеринке

Празднование свадьбы началось в субботу с бранча, с возможностью спа-процедур для всех гостей. В программу дня также входили дневной чай, ранние вечерние коктейли, а в 22:50 все гости были приглашены на гала-ужин.

Видео со свадьбы принцессы Марты Луизы и шамана Дурека Верретта

Сама церемония прошла в шатре на ферме, луга которой выходят на фьорды. Пара, уязвленная годами критического освещения в новостях, пыталась, но не смогла сохранить место проведения в тайне. Королевская семья заявила, что трехдневное мероприятие финансировалось из частных источников, но это не помешало репортерам рассуждать о стоимости мер безопасности для присутствующих.

Фото и видео со свадьбы принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта

Гости на свадьбе принцессы Марты и Верретта

На свадьбе принцессы Марты Луизы и шамана Дурека Верретта присутствовали три дочери невесты, а также ее родители, король Харальд V и королева Соня, ее брат принц Хокон, его жена — принцесса Метте-Марит, племянники: принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. Кроме этого, поздравить новобрачных приехали и близкие друзья принцесса Виктория и принц Даниэль Шведские, принцесса София и принц Карл Филипп Шведские, сестра короля Харальда, принцесса Астрид, принц Константин и принцесса Лорентиен из Нидерландов, а также фрейлина Анне-Кари Бехауген.

Свадьба норвежской принцессы Марты Луизы

На борту судна Kingship Norway члены королевской семьи Норвегии перед свадьбой позировали для фотографий в красочных народных костюмах, известных как бюнад.

Король Норвегии Харальд, королева Соня, кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит, принцесса Ингрид Александра, принц Сверре Магнус Фото: Getty Images

В живописном западном городке Гейрангер присутствовали не только близкие родственники принцессы Норвегии и аристократы, но и друзья, а также норвежские знаменитости.

Почему не было мамы и сестры шамана Дурека

Среди многочисленных гостей на свадьбе норвежской принцессы Марты Луизы и шамана Дурека Верретта не было пасынка принца Хокона Мариуса Борга Хейбю, а также матери жениха Верушки Уркухарт и его сводной сестры Деми ДеЛаНуит.

По данным журналистов, в прошлом месяце молодожены направили письмо с требованием прекратить противоправные действия 81-летней Верушке и пригрозили ей судебным преследованием за ее "клевету" и "ложные заявления". Кроме того, шаман пригрозил своей матери подать на нее в суд и потребовать возмещения ущерба в размере миллиона долларов.

В интервью журналу о знаменитостях Se Og Hør Верушка назвала своего сына "опасным", заявив, что он "промыл мозги" принцессе и что их семья не так богата, как пытается представить Дурек. Она также заявила, что не слышала ничего о своем сыне больше года.

Сестра жениха Деми поддержала мать и обрушилась с яростной критикой на пару, заявив, что скоро "все выплывет наружу", но не объяснила, что она имеет в виду.

Как общество отнеслось к свадьбе дочери короля Норвегии

На телевидении и в интернете свадьба дочери короля Харольда V стала историей дня в Норвегии, несмотря на попытки не привлекать к ней особого внимания. Норвежская общественность все больше критикует монархию страны, даже если 87-летний король остается популярным. Опрос, проведенный в августе норвежским общественным вещателем NRK, показал, что 40 процентов респондентов все более негативно относятся к королевской семье, причем некоторые указывают на отношения принцессы с шаманом Верреттом как на одну из причин.

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт

В свое время заявления о том, что медальон помог ему выздороветь от коронавирусной инфекции, вызвали бурную реакцию среди норвежцев. Кроме того, интерес принцессы к альтернативным методам лечения и ее заявления о своей "способности общаться с ангелами и мертвыми" вызвал недоумение у поклонников королевской семьи. По информации журналистов, Марта Луиза основала центр, где поощряла своих учеников находить "внутренний источник истины", а также выступала соорганизатором тура по лечебным семинарам с Верреттом под названием "Принцесса и шаман". Принцесса сохранит свой титул, но еще до свадьбы она отказалась от роли королевской покровительницы и не будет представлять королевский дом. Ее супруг титул принца после бракосочетания не получит.

Ранее, 26 июля Фокус писал о том, что шикарная свадьба герцога Вестминстерского подверглась разгромной критике.