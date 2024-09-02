Нерівний шлюб: як минуло весілля принцеси Марти Луїзи з шаманом Верреттом (фото, відео)

Через два роки після заручин норвезька принцеса Марта Луїза та її коханий Дурек Верретт зв'язали себе узами шлюбу на приватній церемонії. Заради шлюбу принцеса відмовилася від королівських повноважень, а її чоловік після весілля не буде удостоєний титулу.

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В останній день літа, 31 серпня, норвезька принцеса Марта Луїза пов'язала себе шлюбними узами з каліфорнійським шаманом Дуреком Верреттом у присутності друзів і сім'ї в селі Гейрангер на березі однойменного фіорду — одного з наймальовничіших у країні. Королівська сім'я з династії Глюксбургів з цієї нагоди влаштувала пишні триденні святкування для 52-річної доньки короля Гаральда V, її 49-річного нареченого і численних гостей, включно не тільки з церемонією одруження, а й із яскравою передвесільною вечіркою. Фокус зібрав інформацію про нареченого та наречену, про те, де відбувалися урочисті заходи, хто з аристократів був присутнім на церемонії одруження, а також про те, як у Норвегії сприйняли цей союз.

Що відомо про норвезьку принцесу Марту Луїзу

Норвезька принцеса Марта Луїза Фото: Вiкiпедiя

Марта Луїза, принцеса Норвезька, народилася 22 вересня 1971 року в Осло. Дочка короля Гаральда V і королеви Соні посідає четверте місце в лінії успадкування норвезького престолу після брата і двох племінників. У 2002-2017 роках перебувала у шлюбі з письменником Арі Бена, від якого народила трьох дочок: Мод Ангеліку Бен (21 рік), Леа Айседору Бен (19 років) та Емму Таллулу Бен (15 років). Розлучення пари стало першим в історії сучасної королівської сім'ї Норвегії. Через два роки після розлучення, 25 грудня 2019 року, колишній чоловік принцеси Арі Бен наклав на себе руки через проблеми, спричинені алкоголізмом і розладами психічного здоров'я.

Після офіційного розірвання шлюбу з першим чоловіком і його смерті Марта Луїза закрутила роман із письменником і самопроголошеним шаманом Дуреком Верреттом. У червні 2022 року пара оголосила про намір одружитися.

Що відомо про американського шамана Дурека Верретта

Дурек Варретт Фото: instagram.com/shamandurek

Дурек Верретт народився 1974 року в Сакраменто, штат Каліфорнія, США. За його власними словами, його мати має норвезько-індійське походження, а батько — гаїтянське. У молодості Верретт деякий час працював моделлю і виступав у телевізійних шоу. У якийсь період свого життя він заявив, що отримав духовну посвяту від якоїсь "принцеси Сюзанни фон Радич із Хорватії" і став шаманом. За словами Верретта, його "справжня місія полягає в тому, щоб привнести стародавню практику шаманізму в мейнстрим, допомагаючи людям "запалитися", культивуючи любов і прийняття себе та інших"...

Як і де відбулося весілля дочки короля Гарольда

Пара для своїх 350 гостей, починаючи з четверга, 29 серпня, влаштувала триденну весільну феєрію, зокрема з прогулянкою човном по Гейрангер-фіорду до села Гейрангер, передвесільною вечіркою в латиноамериканському стилі в готелі Union і самою церемонією одруження.

Їхнє вбрання викликало захоплення присутніх. На передвесільній вечірці дочка короля Гаральда була одягнена в приголомшливу блідо-рожеву сукню від Tina Steffenakk Hermansen і прикраси від Caroline Svedbom. Тим часом Дурек постарався продемонструвати своє унікальне почуття стилю, обравши штани від Holzweiler, куртку від Pearl Octopussy і блискучі туфлі від Giuseppe Zanotti.

Як і очікувалося, Марта і Дурек були першими на танцполі та завалися закоханими, демонструючи свої танцювальні рухи на латиноамериканському передвесільному заході.

Марта Луїза і Дурек Варретт виконали сальсу на передвесільній вечірці

Святкування весілля почалося в суботу з бранча, з можливістю спа-процедур для всіх гостей. До програми дня також входили денний чай, ранні вечірні коктейлі, а о 22:50 всі гості були запрошені на гала-вечерю.

Відео з весілля принцеси Марти Луїзи та шамана Дурека Верретта

Сама церемонія відбуласяв наметі на фермі, луки якої виходять на фіорди. Пара, вражена роками критичного висвітлення в новинах, намагалася, але не змогла зберегти місце проведення в таємниці. Королівська сім'я заявила, що триденний захід фінансувався з приватних джерел, але це не завадило репортерам розмірковувати про вартість заходів безпеки для присутніх.

Фото та відео з весілля принцеси Марти Луїзи та Дурека Верретта

Гості на весіллі принцеси Марти й Верретта

На весіллі принцеси Марти Луїзи та шамана Дурека Верретта були присутні три доньки нареченої, а також її батьки, король Гаральд V і королева Соня, її брат принц Гокон, його дружина — принцеса Метте-Маріт, племінники: принцеса Інгрід Александра і принц Сверре Магнус. Крім цього, привітати наречених приїхали і близькі друзі: принцеса Вікторія і принц Даніель Шведські, принцеса Софія і принц Карл Філіпп Шведські, сестра короля Гаральда принцеса Астрід, принц Костянтин і принцеса Лорентієн з Нідерландів, а також фрейліна Анне-Карі Бехауген.

Весілля норвезької принцеси Марти Луїзи Марти Луїзи

На борту судна Kingship Norway члени королівської сім'ї Норвегії перед весіллям позували для фотографій у барвистих народних костюмах, відомих як бунад.

Король Норвегії Гаральд, королева Соня, кронпринц Хокон, кронпринцеса Метте-Маріт, принцеса Інгрід Олександра, принц Сверре Магнус Фото: Getty Images

У мальовничому західному містечку Гейрангер були присутні не тільки близькі родичі принцеси Норвегії та аристократи, а й друзі, а також норвезькі знаменитості.

Чому не було мами та сестри шамана Дурека

Серед численних гостей на весіллі норвезької принцеси Марти Луїзи та шамана Дурека Верретта не було пасинка принца Гокона Маріуса Борга Гейбю, а також матері нареченого Вірушки Уркухарт і його зведеної сестри Демі ДеЛануїт.

За даними журналістів, минулого місяця молодята надіслали листа з вимогою припинити протиправні дії 81-річній Вірушці та пригрозили їй судовим переслідуванням за її "наклеп" і "неправдиві заяви". Крім того, шаман пригрозив своїй матері подати на неї до суду і вимагати відшкодування збитків у розмірі мільйона доларів.

В інтерв'ю журналу про знаменитостей Se Og Hør Верушка назвала свого сина "небезпечним", заявивши, що він "промив мізки" принцесі, що їхня сім'я не така багата, як намагається це подати Дурек. Вона також заявила, що не чула нічого про свого сина понад рік.

Сестра нареченого Демі підтримала матір і обрушилася з лютою критикою на пару, заявивши, що скоро "все випливе назовні", але не пояснила, що вона має на увазі.

Як суспільство поставилося до весілля дочки короля Норвегії

На телебаченні та в інтернеті весілля доньки короля Гарольда V стало історією дня в Норвегії, попри спроби не привертати до нього особливої уваги. Норвезька громадськість дедалі більше критикує монархію країни, навіть якщо 87-річний король залишається популярним. Опитування, проведене в серпні норвезьким громадським мовником NRK, показало, що 40 відсотків респондентів дедалі негативніше ставляться до королівської сім'ї, причому дехто вказує на стосунки принцеси з шаманом Верреттом як на одну з причин.

Принцеса Марта Луїза і Дурек Верретт

Свого часу заяви про те, що медальйон допоміг йому одужати від коронавірусної інфекції, викликали бурхливу реакцію серед норвежців. Крім того, інтерес принцеси до альтернативних методів лікування та її заяви про свою "здатність спілкуватися з янголами і мертвими" викликав подив у шанувальників королівської сім'ї. За інформацією журналістів, Марта Луїза заснувала центр, де заохочувала своїх учнів знаходити "внутрішнє джерело істини", а також виступала співорганізатором туру лікувальними семінарами з Верреттом під назвою "Принцеса і шаман". Принцеса збереже свій титул, але ще до весілля вона відмовилася від ролі королівської покровительки і не представлятиме королівський дім. Її чоловік титул принца після одруження не отримає.

Раніше, 26 липня Фокус писав про те, що шикарне весілля герцога Вестмінстерського зазнало розгромної критики.