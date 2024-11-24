До вівтаря не дійшли: 5 знаменитих пар, які після заручин скасували весілля (фото)

Часто в сюжетах кінофільмів закохані пари в найвідповідальніший момент змінюють рішення зв'язати себе узами шлюбу і тікають з власного весілля. У житті такі випадки теж не рідкість.

Іноді стосункам просто не судилося бути. Навіть після того, як почалося планування весілля, деякі пари приходять до розуміння, що вони не зовсім пасують одне одному. Фокус зібрав інформацію, хто із зіркових пар Голлівуду розірвали свої стосунки і не пішли до вівтаря.

Кіфер Сазерленд і Джулія Робертс

Кіфер Сазерленд і Джулія Робертс Фото: Getty Images

На початку 90-х Кіфер Сазерленд і Джулія Робертс зустрілися і закохалися на зйомках "Коматозника". Пара заручилася і збиралася зв'язати себе узами шлюбу 1991 року, але всього за кілька днів до їхнього широко розрекламованого весілля Джулія скасувала все. Розставання потрапило в заголовки газет, оскільки ходили чутки, що Джулія пішла від Кіфера до його друга Джейсона Патріка.

"Ми були молоді й обидва дуже кохали одне одного, ми вирішили, що хочемо одружитися, але потім щось інше взяло гору. Вона була, мабуть, найвідомішою жінкою у світі, і це весілля, яке мало стати чимось особливим для нас двох, перетворилося на грандіозний провал", — розповів Кіфер.

Гвінет Пелтроу та Бред Пітт

Гвінет Пелтроу та Бред Пітт Фото: Getty Images

Гвінет Пелтроу та її колишній наречений Бред Пітт закохалися на зйомках фільму "Сім". Вони заручилися і навіть влаштували велику вечірку на честь заручин у будинку батьків Гвінет. Повідомлялося, що вони збиралися одружитися влітку 1997 року, але скасували весілля. Гвінет, якій на той момент було 25 років, пізніше сказала, що вона на той момент була занадто молодою "для цього зобов'язання".

"Мої внутрішні переживання справді завадили всім цим стосункам. Я почувалася дуже відповідальною, я була архітектором своїх власних нещасть... Я просто створила з цього великий безлад. Пізніше я пошкодувала про те, що весілля не відбулося, і була засмучена протягом довгого, довгого часу", — згадала Гвінет.

Демі Мур і Еміліо Естевес

Демі Мур і Еміліо Естевес Фото: Getty Images

Демі Мур і Еміліо Естевес почали зустрічатися після знайомства на зйомках "Вогнів святого Ельма". Закохані побралися через шість місяців. Вони збиралися пов'язати себе узами шлюбу в грудні 1986 року і навіть розіслали запрошення на весілля, але вирішили скасувати весілля незадовго до церемонії. Демі каже, що прийняла це рішення, дізнавшись про зради Еміліо і привівши його на сеанс терапії.

"Він був досить наполегливим, але врешті-решт він відвідав зі мною психотерапевта. На прийомі він розповів про свої інтрижки і розкрив свої пріоритети в житті, я опинилася досить низько в списку. Я відклала весілля на невизначений термін", — написала Демі у своїх мемуарах "Inside Out".

Сієнна Міллер і Джуд Лоу

Сієнна Міллер і Джуд Лоу Фото: Getty Images

Сієнна Міллер і Джуд Лоу заручилися на Різдво 2004 року, але так і не дійшли до вівтаря. Вони скасували заручини через сім місяців, коли Джуд зізнався в романі з нянею своїх дітей. Пара відновила свій роман у 2009 році, і навіть ходили чутки, що вони планували весілля влітку 2010 року, але вони знову розлучилися перед церемонією. Незабаром після розриву Сієнна пояснила, що стосунки просто вичерпали себе.

"Я думаю, це трапляється в житті кожного: ви знову сходитеся, намагаєтеся налагодити стосунки, але нічого не виходить. Це не озлобленість. Це вичерпало себе", — пояснила Сієнна.

Алек Болдвін і Джанін Тернер

Алек Болдвін і Джанін Тернер Фото: Getty Images

1983 року, коли Алек Болдвін і Джанін Тернер були акторами-початківцями, вони були недовго заручені. Пара планувала ціле весілля, але перед церемонією Алек злякався. Джанін пізніше сказала, що все це було "дуже, дуже болісно".

"У мене була весільна сукня, запрошення, церковна книга... Я просто думаю, що через його боягузтво це просто не спрацювало", — розповіла Джанін.

Нагадаємо, 2 вересня Фокус писав про те, як пройшло весілля принцеси Марти Луїзи з шаманом Верреттом.