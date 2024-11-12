Из-за редкого расстройства женщине нужно на ночь запираться в спальне: в чем причина

По словам Лорен, муж не жалуется на ее болезнь, однако ей стоит быть осторожной в случаях, когда она не ночует дома.

50-летняя Лорен Спенсер из Девона (Великобритания) страдает редким сексуальным расстройством, из-за которого она вынуждена запираться на ключ на время сна в случаях, когда она остается на ночь у друзей. Об этом пишет Daily Star.

Дело в том, что в результате этой болезни она начинает заниматься сексом во сне. Ее 52-летний муж Чарли рассказал, что ночью Лорен может пытаться заниматься любовью с ним. Избранник не возражает против этого, поскольку женщина "становится совсем другой личностью после того, как засыпает ночью".

Однако в случае, когда Лорен остается ночевать вне дома, ей приходится запираться на ночь.

"Если бы я остановилась у подруги и оказалась в постели с ее партнером, я уверена, что не имела бы особой популярности. Как бы там ни было, я домоседка, так что, к счастью, это не проблема", — рассказала женщина.

Она добавила, что живет только с мужем, который не жалуется на заболевание. Их обе дочери, 25 и 30 лет, уже живут отдельно.

"У меня нет никаких воспоминаний или осознания после эпизода, поэтому это может сбивать с толку. Отсутствие контроля смущает, но, к счастью, это случается не так часто", — добавила женщина.

У Лорен диагностировали это заболевание после посещения врача в 2021 году. Сначала женщина была обеспокоена этой неврологической проблемой, поскольку ранее страдала лунатизмом, разговаривала во сне и иногда падала с кровати.

Женщине приходится принимать особые меры предосторожности до отхода ко сну.

"Я беру тросовый замок, чтобы обмотать ручку, если я иду спать. Тогда я не могу открыть дверь во сне и забрести в чужую спальню. Обычно этого достаточно, чтобы не было стыдно", — отметила Лорен.

По ее словам, вероятность занятия сексом больше в случаях, когда она чувствует себя особенно напряженной, однако она не нашла факторов, провоцирующих эти случаи. Кроме секса, Лорен может встать с кровати и пойти умыться или отправить сообщение и на утро не помнить об этом.

Обычно женщина не рассказывает об этом состоянии никому. Лорен не хочет, чтобы друзья думали, что она сумасшедшая, поэтому большинство даже не знают о ее болезни.

Напомним, в феврале благодаря ученым стали известны самые странные проявления лунатизма. В частности, лица с этим заболеванием могут заниматься сексом не просыпаясь.

Добавим, что в одном из британских пабов придумали, как удержать пьяных клиентов на ногах в туалете. Это изобретение вызвало неоднозначные впечатления.