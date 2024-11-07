Паб в Британии придумал, как удержать пьяных клиентов на ногах в туалете (фото)

Пользователи соцсетей разделились во мнениях: одни считают, что это гениальное изобретение, другие утверждают, что это будет отпугивать клиентов.

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В Великобритании в графстве Стаффордшир в местном пабе над писсуаром прицепили подушку и поручень, чтобы удержать на ногах в туалете клиентов, которые много выпили. Об этом пишет Daily Star.

Санузел в заведении оснастили подушкой от стула, которую прикрепили на уровне головы над писсуаром. Нетрезвые клиенты, решившие сходить в туалет, упираются в нее головой, таким образом фиксируя себя от падений и шатаний, и делают свои дела.

Писсуар в пабе Фото: Daily Star

Для тех, кто не может удержаться на ногах после нескольких пинт, есть также ручка, за которую можно держаться.

В сети "изобретение" паба вызвало двоякие впечатления.

Некоторые пользователи считают его действенным и полезным, другие назвали негигиеничным и отпугивающим клиентов.

"О боже мой. Это смешно, отвратительно и одновременно гениально", — прокомментировал один из пользователей сети.

Напомним, в Британии продают "приятный семейный дом", который полностью усыпан мусором.

Фокус также писал о том, как владелица паба в Британии напала на свою клиентку, потому что мстила за флирт к мужчине.