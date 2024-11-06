В Британии продают "приятный семейный дом", который полностью усыпан мусором (фото)

Новый хозяин получит недвижимость в том же виде, как она изображена на фотографиях. Авторы объявления понимают наличие проблемы, но считают дом перспективным.

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В Великобритании выставили на продажу дом, который охарактеризовали, как "приятный семейный очаг", однако он полностью усыпан мусором. Об этом говорится в материале Daily Star.

Стоимость такого дома, который имеет три спальни, оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов (5 млн 342 тысячи гривен, — ред.), однако фотографии к нему оставляют желать лучшего. Дело в том, что комнаты заполнены сотнями старых мешков, которые наполнены мусором, а в гостиной разбросана старая бытовая техника, одежда и чемоданы.

В одной из спален мусора настолько много, что он практически закрывает оконную раму. Дом приняли решение выставлять на продажу в нынешнем состоянии и без уборки, однако на сайте Rightmove большое здание описывают как то, что имеет потенциальную возможность стать "приятным семейным домом".

В Британии предлагают купить семейный дом с мусором Фото: Mirror Дом, полностью набитый мусором, продают за 100 тысяч фунтов Фото: Mirror

"Проект реконструкции, состоящий из двухэтажного дома, продаваемого с правом свободного владения и требующего полной реконструкции. Имущество продается в том виде, в котором его видели, и содержит большое количество мусора", — говорится в описании к дому.

В здании три спальни, два сада, гараж, а самое главное — удобное расположение дома. После ремонта, утверждают авторы объявления, он сможет стать прекрасным и уютным домом для какой-то семьи.

В Британии продают необычный дом, с сотнями мешками с мусором Фото: Daily Star

Комментаторы заявили, что новым владельцам нужно будет выставить дополнительный счет за мусор продавцам.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что на Airbnb появился дом семьи Байерс из сериала "Очень странные дела". В доме гости могут окунуться в атмосферу сериала, поскольку там хранятся вещи 80-ых годов. Вместе с тем к их услугам и вполне современная техника для комфортного времяпрепровождения.