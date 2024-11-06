На Airbnb появился дом семьи Байерс из сериала "Очень странные дела" (фото, видео)

В доме гости могут окунуться в атмосферу сериала, поскольку там хранятся вещи 80-ых годов. Вместе с тем к их услугам и вполне современная техника для комфортного времяпрепровождения.

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Дом семьи Байерс из сериала Netflix "Очень странные дела", который находится в Фейетвилле, штат Джорджия, появился на Airbnb, онлайн-площадке для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, и теперь там можно переночевать за сумму от $350 до $750, пишет Realtor.com.

В 2022 году недвижимость, которая появляется в ранних эпизодах сериала, был выставлен на продажу за $300 тысяч. Его выкупила платформа для инвестирования в недвижимость под названием Arrived, которая затем объявила о планах разместить его на Airbnb и превратить в туристическую достопримечательность в стиле "Очень странных дел". Верная своему слову, команда Arrived провела перестройку интерьера дома, чтобы он выглядел почти идентично декорациям, показанным в сериале, который должен вернуться на экраны в 2025 году. Пятый сезон шоу станет последним, а четвертый был назван самым захватывающим.

Экскурсия по дому Байерсов

Профессиональные декораторы потратили больше года на кропотливое оформление комнат в атмосфере 1980-х годов, где были доступны "каждая видеокассета VHS, виниловая пластинка, настольная игра и безделушка".

Поклонники "Очень странных дел" узнают жуткий алфавит и гирлянду, которую Джойс использовала для общения со своим сыном Уиллом, пока он был в "Перевернутом мире". Эта деталь занимает видное место в недавно отремонтированной гостиной реального дома.

Также там есть комната с двухъярусными кроватями в стиле Upside Down, коллекция виниловых пластинок и игр Amiga 500 в "комнате Джонатана", современные лампы середины века, а также телевизор и видеомагнитофон в гостиной.

Вместе со стариной, тут есть и ряд современных удобств, такие как совершенно новый телевизор Samsung Frame, стиральная машина и сушилка.

Дом площадью 170 квадратных метров расположен примерно в 20 минутах от аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта и находится на шести акрах недалеко от студии, где снимались интерьеры.

Стоимость пребывания здесь зависит от дат бронирования. В доме могут разместиться до восьми человек в трех спальнях, в одной из которых установлена ​​кровать размера "king-size". В другой спальне стоит ​​кровать размера "queen-size", а в третьей — две двухъярусные кровати.

"Вы готовы шагнуть в перевернутый мир? Посетите культовое место съемок, которое служило домом для Джонатана, Джойс и Уилла Байерса в популярном сериале "Очень странные дела". Погрузитесь в жуткую атмосферу и тщательно воссозданные детали, которые перенесут вас прямо в Хоукинс примерно 1983 года. Это не просто место для проживания — это уникальное место, где можно создать незабываемые воспоминания в обстановке, которая стирает грань между вымыслом и реальностью", – говорится в описании дома на Airbnb.

Поскольку объект принадлежит платформе инвестирования в недвижимость Arrived, фанаты также могут покупать акции дома и получать доход от аренды на основе своей доли владения. Акции будут доступны по цене $100 долларов США на момент запуска недвижимости и, скорее всего, быстро закончатся.

Премьера "Очень странных дел" состоялась 15 июля 2016 года на Netflix. В шоу снимались Вайнона Райдер, Ноа Шнапп, Чарли Хитон, Милли Бобби Браун, Сэди Синк, Финн Вулфард, Калеб Маклафлин, Дэвид Харбор, Гейтен Матараццо, Джо Кири, Натали Дайер, Майя Хоук, Джейми Кэмпбелл Бауэр и Приа Фергюсон.

Сериал был создан братьями Мэттом и Россом Дафферами.

В предыдущих сезонах шоу вдохновило на создание коллекций в стиле 1980-х годов от Vans, JanSport, Quiksilver, MAC Cosmetics, Timex и Lokai.

Ранее Фокус писал, что Милли Бобби Браун хочет попрощаться с сериалом "Очень странные дела".