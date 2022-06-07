"Очень странные дела": почему 4-й сезон сериала самый захватывающий и что смотреть дальше

Проклятие Векны. У палача-монстра появилась биография – люди довели.

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Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" собирает восхищенные отзывы. Раньше эту фантастическую эпопею ужасов взросления сравнивали с сериалом "Оно" по Стивену Кингу, а теперь, пожалуй, можно провести аналогии с циклом о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

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"Очень странные дела"… Да это же наш Гарри!

Четвертый сезон американского сериала "Очень странные дела" стартовал на Netflix 27 мая. Вышло семь часовых серий. Режиссеры и авторы сценария, братья Дафферы, оставили интригу: 1 июля нас всех ждут две финальных серии, полные откровений о чудовищах и подростках. Хронометраж авторы обещают тоже нечеловеческий – четыре часа, из которых два с половиной займет заключительная серия.

Напомним, сериал был задуман, как микс психологической драмы и мистико-фантастических историй, показанных через детский взгляд, приправленный ностальгией по стабильным 1980-м.

Успех к сериалу пришел сразу же — с первым сезоном в 2016 году. По сюжету, дела действительно очень странные: в городке исчезают дети, похищаемые монстрами из параллельного мира. Критики не без оснований сравнивали эту историю с "Оно" Стивена Кинга. Но в целом, в отличие от Кинга, сериал был сделан несколько "по-детски" — ему не хватало глубины.

Теперь же детишки подросли и сериал стал явно рассчитывать на внимание более взрослой аудитории. И Дафферы "по-взрослому" подошли к новому продолжению "Странных дел".

Во-первых, создатели сериала подредактировали сагу и выбросили множество персонажей.

Во-вторых, оставшимся тщательно проработали биографии и придумали для них новые занятные приключения – уже в подростковом мире.

В-третьих, сочинили нетривиальную историю жизни главного антагониста — кошмарного монстра по имени Векна.

У демона, оказывается, для проявлений чудовищных палаческих качеств были некоторые основания. Вспоминается афоризм: "Трудно быть человеком. Люди мешают". Векна, как выясняется, забирает для истязаний тех, у кого развито обостренное чувство вины. Поэтому трансформации Векны вполне можно сравнить с судьбой Волан-де-Морта, который до своих зверских метаморфоз был просто неким учеником в школе Хогвартс.

Все вышесказанное заметно повлияло на качество четвертого сезона и тянет на аналогию с поздними сериями-книгами "Поттерианы" Роулинг.

В ролике многообещающе звучит фраза: "Грядет война. И мы будем в ее эпицентре". Перипетии схватки героев с монстрами адских миров заведут в такие экзотические места, как советская тюрьма на Камчатке (вероятно, американские консультанты перепутали ее с Колымой). Там же помимо пыток "слоником" — противогазом, которому затыкают шланг (эта пытка применяется и сегодня, судя по криминальным сводкам, где разоблачаются правоохранительные органы), состоится и эффектная битва с монстром – демогоргоном.

История получилась вполне напряженной, да еще с интригующим многоточием в конце. А тем, кому "Очень странных дел" недостаточно и кто ждет еще одного подобного сериала, платформа Apple TV+ приготовила сюрприз.

[ + – ] "Очень странные дела": трейлер 4-го сезона

Сериал "Тогда и сейчас": трагедия на вечеринке, шантаж и тайны прошлого

10 июня на AppleTV начнется 1-й сезон американского сериала "Тогда и сейчас": где тоже есть отсыл в прошлое, подростки и трагедия.

События нового сериала разворачиваются в Майами. Шесть приятелей собрались на вечеринке накануне выпускного. Они вместе учились в колледже. Веселое и непринужденное начало дня внезапно закончилось трагедией – гибелью одного из участников праздника.

Прошло 20 лет: за это время приятели сделали карьеры, стали состоятельными людьми. О трагическом происшествии молодости им напоминает загадочный шантажист: друзьям начинают приходить письма с угрозами. А сумма, которую требуют за сохранение тайны – с шестью нулями. К тому же ими вдруг заинтересовалась и полиция: у опытного следователя, детектива Флоры, возникли вопросы к участникам старой вечеринки.

Идеальному сегодняшнему миру грозит крах. И бывшие соученики снова созвонились и собрались, хотя раньше не очень хотели видеть друг друга.

Что же произошло двадцать лет назад? И кто шантажист?